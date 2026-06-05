Антарктида превращается в "газон": кто посеял траву и чем это грозит ледяному континенту

В Антарктиде начала расти трава

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В конце прошлого 2025 исследователи обнаружили в Антарктиде одиночный куст нетипичной травы, который пришлось срочно вырывать с корнями. Этот инцидент подчеркнул серьезную экологическую проблему чужеродных растений, адаптирующихся к жизни в самом холодном месте планеты.

О стремительном распространении сорняков на Южном полюсе и беспомощности международного законодательства пишет Earth.com.

Безбилетные пассажиры на льдине

Чужеродные растения обычно попадают в Антарктиду случайно, прикрепившись к ботинкам, липучкам на одежде или грузовым контейнерам. Благодаря потеплению в прибрежных зонах эти «безбилетные пассажиры» получают шанс на выживание и укоренение.

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Исследователь Кевин Гьюз из Британской антарктической службы отмечает, что из сотен зафиксированных случаев закрепиться на континенте смогли около двадцати неместных видов.

Многолетняя война с сорняками

Настоящей головной болью для ученых стала обычная однолетняя мятлик-трава, которая неприхотлива и склонна к быстрому распространению. Еще в середине восьмидесятых годов ее заметили вблизи польской исследовательской станции на острове Кинг-Джордж.

Из-за медленной начальной реакции этот инвазивный вид настолько прочно укоренился, что напрасные усилия по его искоренению продолжаются до сих пор.

Угроза для хрупкой экологии континента

Распространение чужеродной травы представляет смертельную опасность, ведь она агрессивно вытесняет уязвимую местную флору. Как объясняют экологи Британской антарктической службы , аборигенные мхи и уникальные сосудистые растения эволюционировали для выживания в экстремальных условиях и растут очень медленно, поэтому просто не могут конкурировать с быстрорастущими сорняками за дефицитные питательные вещества.

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Кроме того, обычная инвазивная трава способна безвозвратно изменять химический состав почвы и создавать благоприятные условия для размножения неместных насекомых. Ученые предупреждают, что такие изменения могут привести к коллапсу первичной экосистемы, ведь беспозвоночные вредители распространяются еще быстрее растений.

Климатические изменения и поток туристов

Побережье Антарктиды становится более теплым и влажным, что создает идеальные условия для выживания семян, которые раньше просто погибали бы от сурового холода. Около двух третей опрошенных экспертов считают глобальное потепление главной движущей силой этой проблемы.

Ситуацию также значительно усложняет большой поток туристов и ученых, которые нечаянно разносят опасные семена по всему материку.

Бюрократия против экологии

Управление Антарктидой осуществляется на основе договора 1959 года, требующего согласия почти шестидесяти стран для принятия каких-либо общих решений. Такой консенсус слишком замедляет оперативное реагирование, потому в вопросах уничтожения сорняков отдельные страны вынуждены действовать самостоятельно.

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Ученые отмечают, что договор молчаливо терпит такие односторонние действия, ведь скорость важнее дипломатической координации, когда опасная трава начинает разрастаться.

Напомним, ученые Британской антарктической службы обнаружили в Антарктиде под многокилометровым слоем льда остатки древнего мира . «Континент-призрак» оказался серее Луны.

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