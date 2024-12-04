Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за последние 35 лет

Выносливые растения адаптировались к сложным условиям, начав колонизацию обнаженных камней и постепенно создавая условия для других видов растительности.

Наблюдающие за Землей спутники продолжают фиксировать изменения климата. По их данным, когда-то покрытые льдом территории Антарктиды постепенно зеленеют из-за распространения растительности.

Об этом пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые, анализируя спутниковые данные за последние 35 лет, обнаружили, что площадь земель, покрытых растительностью на Антарктическом полуострове, выросла более чем в 10 раз: с 0,86 кв. км в 1986 году до 11,95 кв. км в 2021 году.

Озеленение самого холодного региона планеты

Эти изменения наиболее заметны в более теплых районах полуострова, где первыми заселенцами стали мхи и лишайники. Выносливые растения адаптировались к сложным условиям, начав колонизацию обнаженных камней и постепенно создавая условия для других видов растительности.

По словам ученых-экологов Томаса Роланда из Университета Эксетера и Олли Бартлетта из Университета Гартфордшира, эти изменения фиксировали с помощью спутников Landsat, используемых NASA и Геологической службой США с 1975 года для изучения климата.

Причины изменений

Западная часть Антарктического полуострова нагревается значительно быстрее других регионов Земли, что приводит к отступлению ледников, сокращению площади морского льда и увеличению открытых водоемов. Основной причиной этого процесса называют рост выбросов парниковых газов.

Предыдущие исследования уже показывали ускорение биологической активности в Антарктиде, но теперь ученые подтвердили, что зеленые зоны не только распространяются на высокие высоты, но и охватывают новые площади.

Антарктида становится зеленее из-за изменения климата. Карта

Карта, составленная учёными, показывает распространение зеленой растительности на полуострове, особенно на территориях ниже 300 метров над уровнем моря. Эти данные являются важным сигналом о том, как антропогенные изменения климата влияют даже на самые отдаленные и холодные уголки планеты.

Напомним, что в Антарктиде исследователи впервые нашли янтарь, свидетельствующий о существовании тропических лесов вблизи Южного полюса миллионы лет назад.

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