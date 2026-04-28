Антарктика тает снизу: ученые предупредили о новой угрозе ледяным шельфам

Теплые глубинные воды все ближе подходят к ледяным шельфам Антарктиды. Это может ускорить таяние льда, повышение уровня моря и повлиять на глобальные океанические течения.

Кирилл Шостак
Антарктика / © visualhunt.com/size4riggerboots

Антарктика может терять лед не только из-за потепления воздуха, но и из-за процессов в океане. Новое исследование свидетельствует о том, что теплые глубинные воды постепенно приближаются к ледяным шельфам континента.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Речь идет о так называемой приполярной глубинной воде — относительно теплом океаническом потоке, который обычно удерживается вдали от ледниковых покровов на глубине около 500 метров. По словам ученых, сильные ветры в Южном океане все больше выталкивают эти воды ближе к поверхности.

Хотя температура такой воды составляет около 2°C, этого достаточно, чтобы ослаблять антарктические шельфовые ледники. Именно они сдерживают внутренние ледниковые щиты и Антарктиды, которые содержат огромные объемы пресной воды.

Ученые измерили движение массы, получившей название «приполярной глубинной воды» (УЗО), и признали, что за последние 40 лет она стала толще и отвечала Антарктике. / © Daily Mail

Профессор Сара Пурки из Института океанографии Скриппса объяснила, что ранее ледовые щиты были защищены слоем холодной воды, который не давал им таять.

"Теперь кажется, что циркуляция в океане изменилась, и это почти так, будто кто-то открыл кран с горячей водой, а вода в ванне становится теплее", - сказала она.

Чтобы подтвердить этот процесс, исследователи объединили данные корабельных наблюдений с показателями плавучих зондов Argo, постоянно собирающих информацию в верхних слоях океана. Так им удалось создать детальный массив ежемесячных наблюдений за четыре десятилетия.

Результаты впервые ясно показали: тепло из глубин океана действительно движется в направлении Антарктиды.

Ученые предупреждают, что тёплая вода не только напрямую способствует таянию шельфовых ледников, но и отодвигает линию, где лед контактирует с коренной породой. Поэтому все большая часть льда оказывается под влиянием теплой воды, что может ускорить его потерю.

Исследователи также указывают на более широкие последствия: повышение уровня моря, риски для прибрежных общин и возможное влияние на глобальные океанические течения.

По словам одного из авторов исследования доктора Джошуа Ланхэма, это уже не только сценарий будущего.

"Теперь мы видим, что этот сценарий уже начинает проявляться в наблюдениях", - заявил он.

К слову, ранее украинские ученые из Национального антарктического научного центра впервые опубликовали уникальную запись издающих косатки звуков.

