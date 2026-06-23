Античное проклятие: уникальный артефакт раскрыл древнеегипетский ритуал с демонами

Табличка с проклятием Херлена. Фото: Эльке Фукс / Институт папирологии Гейдельбергского университета

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Во время недавних археологических исследований в нидерландском муниципалитете Герлен специалисты из Гейдельбергского университета с помощью новейших технологий сканирования обнаружили и расшифровали древнеримскую свинцовую табличку с проклятием. Этот артефакт поможет подробно изучить миграцию магических ритуалов античности.

О мистической связи находки с египетскими божествами пишет Popular Science.

Загадка авторов магического текста

Свинцовые таблички обычно использовались для решения обыденных заморочек в старом Риме. Их хоронили вместе с умершими из-за якобы мощных связующих свойств этого тяжелого металла. Однако находка на месте бывшего военного поселения Кориоваллум поражает своим нетипичным наполнением, ведь ее текст напрямую призывает египетских божеств и демонов.

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Во время расшифровки специалисты Института папирологии обнаружили, что заклинание этих мощных сверхъестественных существ написано не традиционным латынью, а древнегреческим языком. В тексте были идентифицированы двое мужчин с латинскими именами и две женщины с греческими, которых называют порабощенными лицами. Также исследователи заметили три магических руна, которые служили специальными символами для коммуникации с демоническими силами.

«Табличка служила либо проклятием против этих четырех рабов, либо проклятием от их имени против неназванного лица», – объяснил папиролог Родни Аст.

Слияние культур и происхождение артефакта

Имена порабощенных людей могут дать ученым важные подсказки по поводу настоящих авторов текста и места их происхождения. Специалисты предполагают, что способность общаться с божественными силами могла быть завезена непосредственно из Египта, в то время находившегося под властью римлян.

"Нельзя исключать, что одна из двух женщин была автором надписи и привезла с собой эту предполагаемую способность творить проклятие", - отметила папирологиня Юлия Лугова.

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Египтолог Йоахим Квак добавил, что сочетание религиозных, языковых и культурных влияний идеально отражает историческую эпоху. В те времена ближневосточные, египетские, еврейские и даже христианские традиции все чаще сливались и распространялись по всей Римской империи. Эта крохотная археологическая находка очень ярко подчеркивает столь глобальный культурный обмен.

Напомним, ученые расшифровали страшное послание из прошлого. Клинописные таблички из Вавилонии, которым уже несколько тысяч лет содержат предсказания голода и эпидемий .

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