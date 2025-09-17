Антрополог обнаружил ранее неизвестный вид письменности мая: алтарь хранил секрет более 13 веков

Алтарь цивилизации мая скрывал важные даты, закодированные жестами рук

Антрополог Рич Сандовал утверждает, что смог расшифровать скрытые знаки на знаменитом каменном алтаре цивилизации мая Altar Q, расположенном в археологическом комплексе Копан в Гондурасе. По его мнению, позиции рук правителей, изображенных на алтаре, представляют собой отдельный вид письменности, которая использовалась для обозначения важных дат по календарю длинного счета мая. Эта система, вероятно, дополняла иероглифическую письменность, уже известную ученым.

Об этом пишет Live Science.

Тайна алтаря Altar Q

Вещь Сандовал, лингвистический антрополог из Университета Метрополитен Стейт в Денвере, исследовал каменный алтарь Altar Q, датируемый концом VIII века. На его четырех сторонах изображены 16 правителей Копана, каждый из которых имеет специфическое положение рук и иероглифы. Ученые изучали этот артефакт с середины XIX века, но никто раньше не замечал, что позиции рук имеют более глубокий смысл.

Сандовал утверждает, что в его исследовании говорится об «один из самых знаменитых артефактов древней Мезоамерики». Он отмечает, что определенные позиции рук правителей встречаются на многих других артефактах мая.

«Почти везде, где вы видите иероглифы мая, вы видите фигуру, часто в центре, по меньшей мере, одну, а иногда и несколько фигур, которые держат руки в очень уникальных положениях», — сказал Сандовал.

Он расшифровал эти формы как «знаки рук» или жестовую речь с очень специфическим значением. Его интерпретация предполагает, что цивилизация мая, процветавшая в частях южной Мексики и Центральной Америки, имела систему письма, которая использовала два алфавита - иероглифы и жестовой язык.

«Многие исследователи ранее думали, что иероглифы были единственным алфавитом в системе письма мая», — объясняет исследователь.

По его словам, его исследование показывает, что «в системе письма есть два алфавита, поэтому она гораздо сложнее, чем мы думали».

Календарный код

Известная система письма мая состоит из более чем 1000 иероглифов, обозначающих слова и слоги, многие из которых до сих пор не расшифрованы. Поскольку Altar Q содержит как иероглифы, так и знаки рук, Сандовал использовал его как своего рода розетский камень.

Согласно исследованию, знаки рук на алтаре Altar Q обозначают четыре даты: 27 ноября 437, 30 апреля 820, 21 октября 764 и 7 января 776 года. Эти даты представлены пятью «блоками» дней, составляющих календарь Длинного счета. Эти даты уникальны для каждого из 16 правителей, изображенных на алтаре.

Антрополог сосредоточился на свободных руках каждого из 16 правителей, поскольку большинство из них держат что-нибудь в другой руке. Сравнивая 16 знаков рук с иероглифами, он заметил, что два отдельных знака рук похожи на известные иероглифические варианты числа ноль, а их шаблоны распределения похожи на те, которые используются для нулей в календарных датах.

Сандовал предположил, что эти два символа рук обозначают нули, а 16 символов рук образуют четыре даты календаря. Как доказательство, он обратил внимание на иероглифы, которые содержали даты, записанные в Календарном круге — другой системе мая, оперирующей короткими циклами. Он обнаружил поразительную распространенность числа 16. Например, коэффициенты календарных дат восхождения на престол и смерти первого и последнего правителей, составляют 16. Это число, как объяснил Сандовал, является самым важным на этом артефакте.

Теория, требующая проверки

Дело Сандовал уверен в своем расшифровке и считает, что оно подкреплено многочисленными доказательствами. Антрополог надеется, что его частичное расшифрование станет основой для будущих исследований. Однако не все ученые согласны с его выводами.

"Это выглядит очень неубедительно", - сказал Александр Токовинин, археолог-антрополог, специализирующийся на эпиграфике мая в Университете Алабамы.

Он считает, что визуальные и текстовые данные, похоже, «манипулировались, чтобы соответствовать гипотезе автора». Со всем тем, что открытие Сандовала может стать важным шагом в изучении древней цивилизации мая.

Напомним, ученые выдвинули новую теорию упадка цивилизации мая . Одной из вероятных причин исследователи назвали длительную засуху, приведшую к недостатку продовольствия, голода и социальных беспорядков.