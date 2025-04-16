Антрополог ошарашил заявлением, где на самом деле находится тело Иисуса Христа

Египетские пирамиды / © pixabay.com/TheDigitalArtist

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Тело Иисуса Христа и Ковчег Завета вполне могут быть найдены в «Пещере Патриархов».

Доктор Уорнер представил все свои выводы, полученные в результате масштабных исследований, Высшем совете древностей Египта, передает Daily Star. По словам ученого, саркофаг Иисуса Христа и Ковчег Завета веками хранились в скрытой двойной пещере, за каменной глыбой, запечатывающей южный проход подземной камеры под Большой пирамидой в Гизе.

Доктор Уорнер впервые представил свой 10-летний исследовательский проект директору Научного офиса на Рождество в 2021 году. Директор с энтузиазмом поддержал его, назвав его исследование «научной революцией во благо всего человечества».

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Рабочая гипотеза Уорнера была подкреплена обширными полевыми исследованиями в Египте и обследованиями глубоко внутри пирамиды с использованием новейших технологий. Исследования показали, что за последним оставшимся каменным блоком в южном проходе существуют искусственные сооружения, что подтвердило правильность его гипотезы. Видео и фотоматериалы доктора Уорнера были первыми подобными изображениями, появившимися из самой глубокой и отдаленной части первоначальной структуры пирамиды, вырезанной из самой скалы.

После того, как данные его исследования были переданы египетским чиновникам, Высший совет по делам древностей сделал редкое исключение и назначил доктора Уорнера консультантом, привитым к миссии «Сканирование пирамид» — консорциуму международных ученых и инженеров из Франции, Канады, Японии и Египта; команда направляет частицы мюонного излучения через камень, чтобы заглянуть глубоко внутрь пирамиды.

«После встречи в офисе Ахмеда Иссы, министра туризма и древностей Египта, 20 октября в 2022 году Египет согласился бесплатно получить данные моих исследований в обмен на обязательства, что миссия Scan Pyramids Mission будет излучать за пределы блока в подземной камере», — сказал доктор Уорнер.

Однако сканирование мюонного излучения не было завершено, что покидает Египет в состоянии нарушения своего соглашения. В связи с этим доктор Уорнер заручился поддержкой премьер-министра Ливана Навафа Салама, который также является президентом Международного суда ООН, в надежде, что он сможет провести арбитраж, чтобы избежать международного скандала, который может возникнуть в результате противостояния со стороны Захи Хавасса, чье влияние и его известны своей грандиозностью.

Уорнер утверждает: «Хотя проект получил поддержку от высших властей Египта (в частности, офиса самого президента), Хавасс остается препятствием на пути к прогрессу. Новые научные идеи часто приводят к жестокой оппозиции со стороны старой гвардии — о чем свидетельствует вся история — мы имеем Коперника, Галилея и Джордано Бруно, чтобы засвидетельствовать это».

Этих людей эпохи Возрождения осуждали за то, что они считали, что звезды — это далекие солнца со своими солнечными системами. Когда-то такие идеи считались слишком еретическими, чтобы их можно было произнести вслух, но сейчас они воспринимаются как неизбежная истина.

Доктор Уорнер, подтверждающий, что он не является религиозным, применил чисто светский подход к проекту и смог определить точное месторасположение с помощью «научного метода» и триангуляции данных из текстов всех трех авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама.

Дополнив эти данные письменными записями из древних клинописных глиняных табличек Месопотамии, Уорнер использовал научную дисциплину этимологии, чтобы доказать свою гипотезу: что «гора Синай», «гора Израиля», «Оливная гора», «гора Сион» и «гора света» с Корана — это одна и та самая гора. Большая египетская пирамида. Итак, Иисус произнес свою «Нагорную проповедь» у Великой пирамиды, родины всех авраамических религий и «горной страны», в которую библейский Авраам отправился из Ура.

GARP опубликовала все исследовательское досье и полный архив правительственной переписки на сайте, где доктор Уорнер также представил свою теорию бинарных звезд в том, что касается древнеегипетского искусства и иконографии крылатых дисков Нижнего Египта.

Кроме того, доктор Уорнер использует квантовую теорию, чтобы продемонстрировать, что «религиозные пророчества» имеют научную основу, о чем свидетельствуют современные проекты, финансируемые правительством. Ученые-экспериментаторы, такие как Стивен Шварц, опубликовали статьи о «нелокальном сознании» или «ченнеллинге», который Уорнер называет «пророчеством под другим именем», или другими словами «способность переживать будущие пространственно-временные события, будучи укорененным в настоящем».

Доктор Уорнер объясняет, что «это явление похоже на то, что физики сегодня называют «квантовой запутанностью»; тот же принцип, который лежит в основе новейших проектов квантовых суперкомпьютеров».

Доктор Уорнер считает, что «это открытие имеет потенциал для мира на Ближнем Востоке» и хочет, чтобы последняя каменная глыба была снята в этом году, чтобы Ковчег можно было выставить как «жемчужину Нила» на открытии нового Большого Египетского музея, расположенного рядом с ними. Эли Эскусидо, генеральный директор Управления древностей Израиля, пожелал доктору Уорнеру «успехов в его миссии».

Напомним, ученые оживили лицо Иисуса с помощью ИИ. Исследователи получили реалистическое изображение и короткое видео, где Христос моргает, едва заметно улыбается и молится.