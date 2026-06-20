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Апокалипсис уже близок: ученые смоделировали катастрофические последствия глобального потепления
Ученые призывают немедленно разрабатывать региональные программы адаптации.
Мир застыл на пороге масштабных экологических перемен. Дальнейшее повышение средней температуры на планете приведет к значительному учащению известных гидроклиматических «прыжков». Речь идет об аномальных и чрезвычайно резких переходах от экстремальных засух к разрушительным ливням и наоборот.
Об этом пишет The Guardian.
Главная опасность кроется в физических процессах, запускающих нагрев планеты. Чем теплее становится воздух, тем больше влаги он способен удерживать, а это автоматически усиливает мощность экстремальных осадков.
Однако самая большая ловушка ждет человечество именно после продолжительного периода жары. Пересушенная и плотная, как камень, почва просто теряет способность нормально впитывать влагу.
«После длительной засухи пересохшая и уплотненная почва хуже впитывает воду, поэтому сильные ливни чаще вызывают поверхностный сток, локальные наводнения, эрозию почв и ухудшение качества воды», — отмечают авторы исследования в своем отчете.
Не менее коварен и обратный процесс — переход от затяжных дождей к внезапной жаре. Обильные ливни способны создать у общества опасную иллюзию того, что запасы воды вполне достаточны. Однако при резком изменении синоптической ситуации влага испаряется мгновенно, что провоцирует стремительный и неожиданный дефицит водных ресурсов.
Как вырастет количество природных аномалий
Чтобы понять масштабы грядущей угрозы, специалисты провели масштабное компьютерное моделирование. Они проанализировали около 700 речных бассейнов и проверили, что будет происходить с экосистемой при росте глобальной температуры на 2 и 4 градуса по Цельсию.
Результаты оказались неутешительными: частота как сухо-влажных, так и влажно-сухих погодных качелей стремительно пойдет вверх.
«Результаты показали, что частота как суховлажных, так и влажно-сухих переходов заметно возрастет. В некоторых регионах количество таких событий может увеличиться более чем в два раза по сравнению с концом XX века», — предостерегают климатологи.
Ученые откровенно признают, что человечество пока не готово к таким вызовам. Все дамбы, водохранилища и инженерные сооружения, строившиеся десятилетиями, рассчитаны на противодействие какой-то одной беде — либо длительной засухе, либо отдельного большого наводнения. Новая же реальность требует совершенно других подходов.
«Традиционные методы борьбы с наводнениями и засухами могут оказаться недостаточными в условиях климатических изменений. Необходимо готовиться не к отдельным экстремальным явлениям, а к их последовательному изменению, а также развивать системы хранения воды и региональные программы адаптации», — констатируют исследователи.
Угроза глобального потепления — последние новости
Напомним, что экологическая катастрофа близко: ученые бьют тревогу из-за утечки радиации в Тихом океане
Из-за глобального потепления, повышения уровня моря и появления трещин в конструкции ядерного могильника в океан начал проникать смертельно опасный плутоний-239.
Кстати, в Северной Атлантике исследователи фиксируют аномально холодный участок воды — так называемый «cold blob» к югу от Гренландии и Исландии. Температура там не повышается, а наоборот снижается, несмотря на глобальное потепление. Ученые считают, что это сигнал ослабления системы океанических течений AMOC. Если система достигнет критической точки, Европу могут ожидать радикальные изменения климата: похолодание на севере, усугубление засух на юге и рост экстремальных погодных явлений.