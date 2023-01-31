Аппарат NASA передал на Землю новые снимки Юпитера: они могут быть последними

Космический аппарат NASA совершил свой 48-й близкий облет Юпитера и прислал на Землю новую порцию фотографий планеты. Но в NASA заявили, что из-за технических проблем с камерой аппарата ему удалось сделать всего 44 из запланированных 214 изображений.

Об этом пишет Forbes.

В NASA заявили, что прошлая проблема, не позволившая "Юноне" вовремя отправить изображение на Землю, была связана с перегревом основной камеры аппарата — JunoCam. Тогда температура прибора слишком увеличилась, и это продолжалось в течение 36 минут. Но теперь ситуация стала еще хуже.

Фото: NASA

JunoCam на некоторое время вышла из строя из-за значительного перегрева, который длился целых 23 часа. На этот раз ученые не могли долгое время получить новые изображения Юпитера. Если в прошлый раз понадобилось вмешательство инженеров NASA, которые с помощью отправленных команд восстановили работоспособность "Юноны", то в этот раз проблема разрешилась сама собой.

В сообщении NASA говорится, что камера после значительного перегрева вернулась к нормальной температуре и продолжила свою работу. После этого все полученные изображения Юпитера были отправлены на Землю, но выяснилось, что вместо 214 снимков южного полушария планеты аппарат сделал всего 44.

Напомним, космический телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал необычную кольцевидную галактику Колесо Воза, которая образуется после столкновения с галактикой-спутником.

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