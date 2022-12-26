Аппарат NASA показал, как выглядит зима на Марсе (фото)

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA создали специальный видеоролик, где они показали особенности марсианской зимы.

Об этом пишет Space.

Марс – это пустынная и холодная планета, а зимой уровень температуры опускается очень низко. Тем не менее, инопланетные зимние пейзажи этой планеты поражают. За последние несколько десятилетий космические аппараты NASA смогли выявить много удивительных особенностей на поверхности Марса, особенно, если речь идет о леде. Снег на Красной планете отличается от того, что мы привыкли видеть на Земле.

Это сухой лед, состоящий из диоксида углерода. Он не тает, как это происходит с водяным льдом, а сублимируется, трансформируясь из твердого состояния в газообразное.

Фото: NASA

"В некоторых местах на Марсе можно обнаружить такой, как и на Земле, водяной лед. Он расположен прямо под поверхностью, и это мы узнали благодаря нашим космическим аппаратам. Этот водяной лед пригодится для будущих покорителей Марса, когда мы туда полетим. На Марсе можно увидеть все, что угодно: здесь есть образование на поверхности в форме пауков, вееров, гейзеров, есть даже нечто напоминающее яичницу. Здесь очень много уникальных образований", — сказал Сильвен Пике из Лаборатории реактивного движения NASA.

Напомним, исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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