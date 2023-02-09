Аппарат NASA зафиксировал необычную комету, облетевшую Солнце

О существовании кометы 96P/Макхольца 1 ученые знают уже 36 лет. Однако 15 лет назад ученые узнали, что у нее очень необычный состав для таких короткопериодических комет – в ней очень мало углерода. Теперь ученые подтвердили еще одну необычную особенность этой кометы – она имеет хвост не только сзади, как у всех остальных, но и передний хвост, летящий впереди кометы.

Об этом пишет Space.

Комета 96P/Макхольца 1 имеет диаметр примерно 6 км и в период между 30 января и 2 февраля этого года за ее приближением к Солнцу наблюдал космический аппарат SOHO. Эта комета каждые 5 лет подлетает к нашей звезде и ученые с 2017 года подозревали, что у нее, кроме необычного состава, еще одна особенность – передний хвост из ледяных обломков.

Благодаря новым наблюдениям аппарата SOHO ученые подтвердили свои догадки и обнаружили, что впереди кометы все-таки есть хвост шириной примерно 6 км. Конечно же, наблюдения показали, что, как и у других комет, у 96P/Макхольца 1 есть хвост из обломков, простирающийся за кометой, когда тепло Солнца улетучивает ее ледяную поверхность. Приборы аппарата SOHO сделали серию изображений, на которых отчетливо видны фрагменты кометы, находящиеся по разные стороны от ледяного шара во время полета вокруг Солнца.

Проанализировав еще раз архивные данные, ученые обнаружили тонкий след из обломков, словно преследовавших кометы, но этот хвост находился далеко впереди ледяного шара.

Новые изображения SOHO более отчетливо показали, что теория и предварительные данные подтверждают существование у кометы 96P/Макхольца 1 сразу двух хвостов. Теперь ученые готовятся к следующему сближению этой кометы с Солнцем в 2028 году.

Напомним, космический аппарат NASA под названием SOHO с помощью своих приборов зафиксировал смертельное погружение кометы в Солнце.

К Земле приближается яркая комета

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