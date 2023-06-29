Аппараты NASA уничтожили жизнь, которую обнаружили на Марсе: новая теория

Ученые говорят, что закрепились во мнении, что микроорганизмы на Марсе когда-то были.

Американский планетолог Дирк Шульц-Мекач заявил, что жизнь на Марсе была обнаружена 50 лет назад, но аппараты NASA ее случайно уничтожили. Эта теория возникла из неоднозначных результатов экспериментов по выявлению жизни, проведенных спусковыми аппаратами "Викинг" в середине 1970-х.

Об этом пишет Big Think.

В середине 1970-х годов NASA отправило к поверхности Марса два посадочных аппарата "Викинг", оснащенные приборами, которые провели единственные эксперименты по обнаружению жизни, никогда не проводившиеся на другой планете. Результаты этих испытаний были очень противоречивыми, ведь одни показали, что жизнь может быть на Красной планете, а другие — что она не может быть на Марсе.

Аппараты Викинг также были оснащены приборами для обнаружения органических соединений. Они обнаружили небольшое количество хлорированных органических веществ, которые первоначально считались загрязнением с Земли. Было принято решение, что марсианская жизнь невозможна без органических соединений. То есть, его просто здесь нет.

"За прошедшие 50 лет многое изменилось. Еще восемь посадочных аппаратов и марсоходов более подробно исследовали поверхность Марса. Теперь мы знаем, что местные органические соединения действительно существуют на Марсе. Однако они находятся в хлорированной форме, и мы не знаем, происходят ли они в результате биологических процессов или каких-либо абиотических химических реакций, не имеющих ничего общего с жизнью", — сказал Шульц-Мекач.

По словам Шульц-Мекача, нужна новая миссия на Марс, посвященная, прежде всего, обнаружению жизни, чтобы проверить эту теорию. Ученый считает, что на Марсе жизнь может находиться вблизи поверхности в соляных породах.

Напомним, исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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