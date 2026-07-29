- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 3 мин
Apple до 50 долларов: четыре гаджета, которые действительно могут пригодиться
Среди таких устройств – трекер AirTag, беспроводная зарядка MagSafe, проводные наушники EarPods и мощный USB-C-адаптер.
Техника Apple обычно относится к самым дорогим в своих категориях, однако в линейке компании есть и доступные аксессуары. Некоторые из них стоят менее 50 долларов и могут заметно упростить ежедневное пользование iPhone, iPad, MacBook или AirPods.
Об этом рассказывает BGR.
Apple AirTag второго поколения
AirTag остается одним из самых полезных дешевых аксессуаров для владельцев iPhone и iPad. Его можно прикрепить к ключам, чемодану, кошельку или другой вещи и отслеживать через приложение «Локатор».
Модель второго поколения вышла в январе 2026 года и стоит около 27 долларов. Она использует сеть Apple Find My: трекер передает зашифрованный сигнал на расположенные рядом устройства Apple, помогающие определить его местонахождение.
По сравнению с предыдущей версией AirTag получил увеличенный радиус точного поиска, более громкий динамик и поддержку пошагового поиска через Apple Watch.
Главный недостаток – отсутствие встроенной петли. Для крепления к вещам придется отдельно приобрести брелок или держатель.
Зарядное устройство MagSafe
Оригинальный MagSafe является одним из самых удобных вариантов беспроводной зарядки для iPhone. Двухметровая версия стоит примерно 40 долларов, а метровая — около 35 долларов.
Устройство поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт. Такая скорость доступна для более новых моделей iPhone при использовании USB-C-адаптера мощностью не менее 30 Вт.
Более старые модели заряжаются медленнее: iPhone 8–11 – до 7,5 Вт, а iPhone 12–15 – до 15 Вт. MagSafe также можно использовать для подзарядки AirPods с совместимым футляром.
Среди преимуществ пользователи называют плетеный кабель и качественную сборку. В то же время кабель нельзя отсоединить от зарядной платформы, поэтому при повреждении придется заменять все устройство.
Apple EarPods с USB-C
Проволочные EarPods с разъемом USB-C стоят около 19 долларов. Они не требуют подзарядки, подключения через Bluetooth или отдельного приложения.
Физическое соединение обеспечивает стабильный звук без задержек и проблем с подключением. Наушники также имеют встроенный микрофон и пульт для регулировки громкости, управления воспроизведением и звонками.
По качеству звучания EarPods уступают более дорогим моделям, однако хорошо подходят для разговоров, просмотра видео и ежедневного прослушивания музыки.
Из-за открытой конструкции они почти не блокируют внешний шум и могут не слишком надежно держаться в ушах во время тренировок.
Динамический адаптер питания Apple 40/60 Вт.
Динамический адаптер мощностью 40 Вт с максимальной мощностью 60 Вт стоит около 39 долларов. Он поддерживает стандарт USB PD AVS, автоматически регулирующий напряжение в зависимости от потребностей устройства и температуры зарядного блока.
Apple заявляет, что адаптер способен зарядить iPhone 17 Pro Max до 50% примерно за 20 минут. Он также совместим с другими моделями iPhone, Apple Watch, iPad, AirPods и некоторыми MacBook.
В то же время испытания показали, что во время зарядки iPhone преимущество над более старым адаптером Apple мощностью 61 Вт почти незаметно из-за ограничений самого смартфона.
При зарядке MacBook новый адаптер может выдавать до 57 Вт. Поэтому он может быть полезен для тех, кто ищет компактное зарядное устройство для нескольких гаджетов Apple.