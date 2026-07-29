Apple до 50 долларов: четыре гаджета, которые действительно могут пригодиться

Apple / © Associated Press

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Техника Apple обычно относится к самым дорогим в своих категориях, однако в линейке компании есть и доступные аксессуары. Некоторые из них стоят менее 50 долларов и могут заметно упростить ежедневное пользование iPhone, iPad, MacBook или AirPods.

Об этом рассказывает BGR.

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Apple AirTag второго поколения

Apple AirTag. / © Фото из открытых источников

AirTag остается одним из самых полезных дешевых аксессуаров для владельцев iPhone и iPad. Его можно прикрепить к ключам, чемодану, кошельку или другой вещи и отслеживать через приложение «Локатор».

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Модель второго поколения вышла в январе 2026 года и стоит около 27 долларов. Она использует сеть Apple Find My: трекер передает зашифрованный сигнал на расположенные рядом устройства Apple, помогающие определить его местонахождение.

По сравнению с предыдущей версией AirTag получил увеличенный радиус точного поиска, более громкий динамик и поддержку пошагового поиска через Apple Watch.

Главный недостаток – отсутствие встроенной петли. Для крепления к вещам придется отдельно приобрести брелок или держатель.

Зарядное устройство MagSafe

MagSafe. / © Фото из открытых источников

Оригинальный MagSafe является одним из самых удобных вариантов беспроводной зарядки для iPhone. Двухметровая версия стоит примерно 40 долларов, а метровая — около 35 долларов.

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Устройство поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 25 Вт. Такая скорость доступна для более новых моделей iPhone при использовании USB-C-адаптера мощностью не менее 30 Вт.

Более старые модели заряжаются медленнее: iPhone 8–11 – до 7,5 Вт, а iPhone 12–15 – до 15 Вт. MagSafe также можно использовать для подзарядки AirPods с совместимым футляром.

Среди преимуществ пользователи называют плетеный кабель и качественную сборку. В то же время кабель нельзя отсоединить от зарядной платформы, поэтому при повреждении придется заменять все устройство.

Apple EarPods с USB-C

Apple EarPods с USB-C. / © Фото из открытых источников

Проволочные EarPods с разъемом USB-C стоят около 19 долларов. Они не требуют подзарядки, подключения через Bluetooth или отдельного приложения.

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Физическое соединение обеспечивает стабильный звук без задержек и проблем с подключением. Наушники также имеют встроенный микрофон и пульт для регулировки громкости, управления воспроизведением и звонками.

По качеству звучания EarPods уступают более дорогим моделям, однако хорошо подходят для разговоров, просмотра видео и ежедневного прослушивания музыки.

Из-за открытой конструкции они почти не блокируют внешний шум и могут не слишком надежно держаться в ушах во время тренировок.

Динамический адаптер питания Apple 40/60 Вт.

Apple 40/60 Вт. / © Фото из открытых источников

Динамический адаптер мощностью 40 Вт с максимальной мощностью 60 Вт стоит около 39 долларов. Он поддерживает стандарт USB PD AVS, автоматически регулирующий напряжение в зависимости от потребностей устройства и температуры зарядного блока.

Apple заявляет, что адаптер способен зарядить iPhone 17 Pro Max до 50% примерно за 20 минут. Он также совместим с другими моделями iPhone, Apple Watch, iPad, AirPods и некоторыми MacBook.

В то же время испытания показали, что во время зарядки iPhone преимущество над более старым адаптером Apple мощностью 61 Вт почти незаметно из-за ограничений самого смартфона.

При зарядке MacBook новый адаптер может выдавать до 57 Вт. Поэтому он может быть полезен для тех, кто ищет компактное зарядное устройство для нескольких гаджетов Apple.

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