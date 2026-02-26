Apple готовит дешевую версию MacBook: чем отличается и сколько будет стоить

Бюджетный MacBook с A18 Pro Фото иллюстративный / © Associated Press

Apple уже на следующей неделе может представить долгожданный бюджетный MacBook. Ожидается, что новинка станет самым доступным ноутбуком компании, однако по более низкой цене придется заплатить компромиссами — как в характеристиках, так и в возможностях.

Об этом идет речь на macrumors.

Несмотря на то, что Apple официально еще ничего не анонсировала, один из инсайдеров обнародовал список из восьми возможных ограничений будущей модели. Информация базируется на внутренней версии Apple Kernel Debug Kit для бета-версии macOS Tahoe, появившейся в сети в прошлом году.

Какие ограничения прогнозируют

По данным инсайдера, новый доступный MacBook может получить ряд упрощений, а именно меньшую яркость дисплея, максимальную яркость экрана (она может быть ниже 500 нит — именно такой показатель имеет MacBook Air).

Отсутствие True Tone

Ноутбук, вероятно, не будет поддерживать технологию True Tone, автоматически подстраивающую цвета дисплея под освещение вокруг.

Ограниченные варианты памяти

Ожидаются изменения на 256 ГБ и 512 ГБ. Для образовательных учреждений может появиться версия на 128 ГБ. Варианты на 1 и 2 ТВ, доступные для MacBook Air и Pro, якобы не предусмотрены.

Более медленный SSD

Базовая модель может получить более низкие скорости чтения и записи — вероятно из-за использования одного NAND-чипа.

Без поддержки быстрой зарядки

Ноутбук может поддерживать функцию fast charging.

Клавиатура без подсветки

По информации источника, клавиши могут не иметь подсветки.

Без поддержки высокого импеданса наушников

В отличие от Mac, выпущенных с 2021 года, новинка якобы не поддерживает подключение профессиональных наушников с высоким сопротивлением без дополнительного оборудования.

Без чипа Apple N1

Все модели iPhone 17 и iPhone Air оснащены фирменным чипом N1 для Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Однако бюджетный MacBook, по словам инсайдера, не получит этот чип и, вероятно, будет использовать решение MediaTek для беспроводной связи.

Что известно о характеристиках

Ожидается, что новый MacBook будет работать на базе чипа A18 Pro, используемого в iPhone 16 Pro вместо традиционных процессоров серии M. По предварительным данным, ноутбук получит 12,9-дюймовый дисплей и 8 ГБ оперативной памяти.

Также вероятно, что устройство будет иметь обычные порты USB-C вместо более быстрых Thunderbolt.

По аналогии с iBook начала 2000-х годов, новинку могут выпустить в ярких цветах — желтом, зеленом, синем или розовом.

Насколько надежный источник

Тот же инсайдер ранее утверждал, что новый Studio Display получит частоту обновления 90 Гц, а iPad mini следующего поколения, а именно, чип A20 Pro. В то же время, его прогнозам пока не хватает подтвержденного послужного списка.

Хотя утечка файлов выглядит подлинной, часть выводов базируется на интерпретации данных, а не на прямых упоминаниях в документах. Так что к этой информации следует относиться осторожно.

Когда ждать презентацию и какая цена

4 марта Apple проведет мероприятия Apple Experience в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае. Прямая трансляция не запланирована. Новинку, вероятно, представят с помощью прессрелизов.

В то же время официальной информации о цене пока нет. По разным оценкам, стартовая стоимость в США может составлять от 599 до 799 долларов.

Если эти прогнозы подтвердятся, Apple впервые за многие годы предложит действительно доступный MacBook — но с четко обозначенными ограничениями.

