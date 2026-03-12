Apple готовит неожиданный iPhone: новый гаджет может быть больше похож на Android

Сложный iPhone / © Bloomberg

Первый складной смартфон от Apple может работать совсем не так, как ожидали многие пользователи.

Новые подробности о будущем устройстве обнародовал известный эксперт по продуктам компании Марк Гурман в материале Bloomberg.

По его информации, складывающийся iPhone планируют представить осенью вместе с моделями iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Чем складной iPhone будет отличаться от iPad

Несмотря на большой дисплей устройство будет работать на операционной системе iOS, а не на более функциональной iPadOS. Именно поэтому возможности многозадачности могут быть ограничены.

Вместо расширенных функций, которые получили iPad после обновления iPadOS, сложный iPhone, вероятно, позволит открывать только два приложения одновременно в режиме разделения экрана.

Подобная система уже используется в сложных смартфонах Android, в частности Samsung Galaxy Z Fold и Google Pixel Fold.

Новые функции для большого экрана

По словам Гурмана, Apple планирует разрешить разработчикам добавлять боковые панели в приложениях, чтобы более эффективно использовать большой дисплей.

Такие панели могут появляться с левой стороны экрана и давать быстрый доступ к настройкам или дополнительным функциям.

Каким может быть дизайн складного iPhone

По предварительным данным, новое устройство будет более компактным в сложенном виде, чем большинство современных iPhone.

В то же время, внутренний дисплей будет иметь более широкий формат, который лучше подходит для просмотра видео и работы с контентом.

Фронтальные камеры, по всей вероятности, разместят в вырезах в виде отверстий на внешнем и внутреннем экранах. Технология Face ID может отсутствовать, вместо этого Apple планирует использовать Touch ID в боковой кнопке.

Также ожидается, что сложный дисплей будет иметь менее заметную складку, хотя полностью убрать ее пока не удалось.

Появились вероятные фото складного iPhone

Другой известный инсайдер, Сонни Диксон, опубликовал изображения, которые, по его словам, могут являться 3D-CAD моделями будущего складывающегося iPhone.

Они демонстрируют более широкий корпус в разложенном виде и более компактные габариты в сложенном состоянии.

По словам экспертов, с каждой новой утечкой информации становится все очевиднее, что первый складной iPhone от Apple может появиться уже в ближайшие годы.

Напомним, ранее компания Apple неожиданно выпустила серию обновлений для устаревших устройств, уже не поддерживающих актуальные версии iOS и iPadOS. Это важный шаг для пользователей гаджетов, выпущенных еще в 2015 году, поскольку патчи содержат критические поправки безопасности.