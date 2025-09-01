Apple обновила список устаревших продуктов: что нужно знать

яблочный / © Associated Press

Apple добавила четыре новых устройства в список устаревших и исчерпанных моделей, включая MacBook и iPhone 8 Plus, готовясь к запуску iPhone 17.

Об этом пишет издание Neowin.

Компания Apple обновила официальный перечень своих устаревших и исчерпанных продуктов, добавив в него четыре новых устройства на неделю перед презентацией iPhone 17. Три из этих моделей — ноутбуки Mac, которые теперь считаются устаревшими, а четвертое устройство — iPhone 8 Plus, который продолжает получать ограниченную поддержку.

Согласно информации на сайте Apple, в список вошли:

MacBook Pro 15 дюймов (2017)

MacBook Pro 13 дюймов (2017, четыре порта Thunderbolt 3)

MacBook Air 11 дюймов (начало 2015 года)

iPhone 8 Plus (64GB и 256GB)

Компания классифицирует продукт как исчерпанный после семи лет с момента прекращения его продаж. Это означает, что Apple больше не предоставляет аппаратную или программную поддержку для этих моделей. При этом MacBook может получать ремонт только батареи до 10 лет после прекращения продаж, если детали доступны.

11-дюймовый MacBook Air впервые представили в 2010 году с уникальным дизайном корпуса и тонким профилем. Он обновлялся почти каждый год до 2015 года и снят с производства в 2016 году.

Модели MacBook Pro, которые теперь считаются устаревшими, стали преемниками большого редизайна 2016 года. Они имели Touch Bar, OLED-панель над клавиатурой, которая заменила классические функциональные клавиши цифровыми контроллерами. Эти модели также напоминают об известном скандале с клавиатурой Butterfly, который стал одной из крупнейших технических неудач Apple и завершился коллективным иском на $50 миллионов.

Кроме ноутбуков, Apple добавила в список iPhone 8 Plus (64GB и 256GB) как винтажный продукт. Продукт считается винтажным, если с момента прекращения его продаж прошло более пяти, но менее семи лет. Винтажные устройства все еще можно ремонтировать в Apple Store и авторизованных сервисных центрах, в зависимости от наличия деталей, но новые обновления операционной системы и функции они уже не получают.

Стоит отметить, что ранее в списке винтажных устройств уже были версии Product Red iPhone 8 и 8 Plus, а саму серию iPhone 8 Apple запустила в 2017 году. Продажа моделей iPhone 8 Plus 64GB и 256GB продолжалась до появления iPhone SE второго поколения в 2020 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что iPhone готовит сюрприз для пользователей. Вскоре в складном iPhone вернется Touch ID, но его реализация будет немного отличной от современных стандартов.