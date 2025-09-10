Apple официально остановила производство четырех моделей iPhone: что произошло

iPhone 16 Pro

Apple объявила о завершении выпуска сразу четырех моделей смартфонов: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Компания убрала их со своего сайта и магазинов после презентации серии iPhone 17.

Об этом сообщило издание Digital Trends.

Такая политика для Apple является традиционной — производитель регулярно сокращает ассортимент, чтобы поддерживать актуальность линейки. Отныне официально приобрести эти модели непосредственно у компании будет невозможно. В то же время остатки еще могут храниться в сторонних розничных сетях, однако их количество будет ограничено.

На смену старым моделям пришла серия iPhone 17, которая включает базовый iPhone 17 (от $799), iPhone 17 Pro (от $1099), iPhone 17 Pro Max (от $1199) и совершенно новый ультратонкий iPhone Air (от $999). Предварительные заказы на новые устройства стартуют 12 сентября, а в магазинах они появятся с 19 сентября.

Кроме того, Apple пересмотрела стоимость еще доступных моделей iPhone 16. Так, цена на iPhone 16 теперь составит от $699, а на iPhone 16 Plus — от $799. Модель iPhone 16e осталась без изменений — $599. В продаже эти смартфоны доступны только с ограниченными вариантами памяти: iPhone 16 — 128 ГБ, iPhone 16 Plus — 128 и 256 ГБ.

Таким образом, iPhone 16 Plus стал единственным смартфоном из серии «Plus», который остался в продаже.

Напомним, Apple представила самый тонкий iPhone в истории с новой камерой и быстрой зарядкой.