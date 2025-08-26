Apple опережает Google в защите данных: что не так с Android

Apple / © Associated Press

Дискуссия о том, какая мобильная платформа лучше — Android или iPhone — длится годами и, похоже, не будет конца. Однако эксперты уверены: в сфере безопасности Apple опережает своего конкурента, и Google следовало бы перенять несколько идей.

Менеджер паролей Google остается достаточно неудобным для пользователей, отмечает издание tomsguide.com.

Основная проблема – его сложно найти. На смартфонах Android доступ к паролям потребовал длительных поисков в настройках аккаунта Google. Даже после того, как компания разрешила добавлять ярлык на главный экран, пользователям приходилось тратить время, чтобы добраться до нужного раздела.

Теперь Google Password Manager доступно как отдельное приложение в Play Store, которое можно установить почти на любой Android-смартфон. Однако фактически ничего не изменилось — приложение открывает те же пароли и работает так же, как и старый вариант, прямо в новом "пакете".

Google также рассматривает возможность сделать менеджер паролей обязательным на всех Android-устройствах. Это могло бы облегчить пользователям доступ к паролям, но эффективность зависит от того, действительно ли люди будут создавать сложные пароли вместо того, чтобы использовать один и тот же для всех аккаунтов.

Несмотря на то, что менеджер Google стал заметнее, он не предлагает ничего нового с точки зрения функционала. Между тем, на рынке существуют бесплатные альтернативы, которые предоставляют гораздо больше возможностей, чем просто сохранение паролей.

Почему Apple оставляет Google позади

Эксперты отмечают, что Apple Passwords, представленный вместе с iOS 18, превратился в комплексный инструмент безопасности. Это не просто хранилище для паролей – сервис сохраняет постоянно обновляемые коды аутентификации, Wi-Fi-пароли, а также следит за утечками данных. Если пользовательские учетные записи становятся уязвимыми, система сразу сообщает об этом.

Таким образом, Apple обеспечивает пользователей широким спектром безопасности, тогда как Google остается в роли догоняющего, ограниченного в функционале.

