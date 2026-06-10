Apple "отправляет на пенсию" 4 популярных устройства: есть ли ваше в списке

Компания Apple / © Associated Press

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Компания Apple фактически завершает многолетнюю эпоху Intel в своей линейке компьютеров, что приводит к прекращению поддержки ряда популярных устройств.

Об этом сообщает Daily Mail, подчеркивая, что изменения станут одним из крупнейших технологических сдвигов последних лет.

Как отмечает издание, технологический гигант «тихо прекратил поддержку всех Intel Mac», а новая macOS 27 Golden Gate будет доступна исключительно для компьютеров на Apple Silicon, что фактически закрывает двери для миллионов пользователей более старых моделей.

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Какие устройства потеряли обновления

Под запрет на обновление попадают последние совместимые Intel-модели:

MacBook Pro 16 (2019);

MacBook Pro 13 (2020);

iMac 27 (2020);

Mac Pro (2019).

Именно эти устройства остаются на macOS 26 Tahoe как последней версии с поддержкой Intel.

В Daily Mail подчеркивают, что это решение фактически завершает переход Apple на собственные процессоры, начатый в 2020 году. Новые системы будут работать только на Mac с чипами M1 и более новыми.

Последствия для пользователей

Apple предупреждает, что Intel Mac останутся без крупных обновлений и со временем потеряют доступ к новым функциям и части программной поддержки. Хотя некоторое время еще могут выходить обновления безопасности, устройства постепенно переходят в фазу «завершения жизненного цикла».

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Фактически Apple завершает одну из самых важных технологических эпох в своей истории, оставляя Intel Mac в прошлом и полностью сосредотачиваясь на собственной архитектуре Apple Silicon.

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