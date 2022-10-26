Apple планирует перевести iPhone на тип зарядки USB-C в следующем году

С 2024 года в Евросоюзе вступает в силу требование об унификации зарядных устройств, и американской компании для соответствия требованиям законодательства ЕС необходимо будет изменить зарядное устройство в iPhone на USB-C.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на руководителя отдела маркетинга компании Грега Джосвяка. Джосвяк не уточнил, в какой срок iPhone может получить замену разъема Lightning. Как сообщает Bloomberg News, это планируется сделать в следующем году

Apple уже перевела на USB-C свои компьютеры Mac, многие iPad и аксессуары.

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