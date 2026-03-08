- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 201
- Время на прочтение
- 2 мин
Apple "похоронила" 15 устройств: какие популярные гаджеты исчезнут с полок магазинов (фото)
После выхода iPhone 17e, MacBook Neo и обновленных iPad Air Apple прекратила продажу 15 старых устройств.
Компания Apple на этой неделе обновила свою продуктовую линейку и одновременно сняла с продаж более десятка устройств, что произошло на фоне презентации новых моделей смартфонов, планшетов и компьютеров.
Об этом идет речь на macrumors.
В частности, компания представила iPhone 17e, обновленные iPad Air с чипом M4, новые MacBook Air с процессором M5, а также MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. Кроме того, Apple показала два новых монитора Studio Display и представила новый ноутбук MacBook Neo.
Параллельно с этим компания убрала из своего каталога 15 устройств, часть которых появилась на рынке только в прошлом году.
Какие устройства Apple сняла с продаж
Среди моделей, которые больше не входят в официальную линейку Apple:
iPhone 16e с процессором A18 (2025);
iPad Air 11 дюймов с чипом M3 (2025);
iPad Air 13 дюймов с чипом M3 (2025);
MacBook Air 13 дюймов с чипом M4 (2025);
MacBook Air 15 дюймов с чипом M4 (2025);
MacBook Pro 13 дюймов с чипом M5 и накопителем 512 ГБ (2025);
MacBook Pro 14 дюймов с процессором M4 Pro (2024);
MacBook Pro 16 дюймов с процессором M4 Pro (2024);
MacBook Pro 14 дюймов с чипом M4 Max (2024);
MacBook Pro 16 дюймов с чипом M4 Max (2024);
Mac Studio с процессором M3 Ultra и памятью 512 ГБ (2025);
Studio Display с чипом A13 Bionic (2022);
Pro Display XDR (2019);
подставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);
адаптер Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019).
Что будет с этими устройствами
Несмотря на снятие с официальной продажи, многие из этих моделей еще можно найти у посторонних ритейлеров. Некоторые магазины уже начали предлагать их со значительными скидками.
Все новые устройства Apple, представленные на этой неделе, стали доступны для предварительного заказа 4 марта. Начало продаж и первые поставки покупателям запланированы на 11 марта.
Ранее говорилось, что Apple готовит дешевую версию MacBook. Ожидается, что новинка станет самым доступным ноутбуком компании.
Напомним, Бесплатный Wi-Fi может украсть ваши деньги. Следует отключить автоподключение к Wi-Fi, чтобы не потерять банковские счета.