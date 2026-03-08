Apple "похоронила" 15 устройств: какие популярные гаджеты исчезнут с полок магазинов (фото)

Apple обновила линейку / © Associated Press

Компания Apple на этой неделе обновила свою продуктовую линейку и одновременно сняла с продаж более десятка устройств, что произошло на фоне презентации новых моделей смартфонов, планшетов и компьютеров.

Об этом идет речь на macrumors.

В частности, компания представила iPhone 17e, обновленные iPad Air с чипом M4, новые MacBook Air с процессором M5, а также MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. Кроме того, Apple показала два новых монитора Studio Display и представила новый ноутбук MacBook Neo.

Параллельно с этим компания убрала из своего каталога 15 устройств, часть которых появилась на рынке только в прошлом году.

iPhone 16e

Какие устройства Apple сняла с продаж

Среди моделей, которые больше не входят в официальную линейку Apple:

iPhone 16e с процессором A18 (2025);

MacBook Air

iPad Air 11 дюймов с чипом M3 (2025);

iPad Air 13 дюймов с чипом M3 (2025);

MacBook Air 13 дюймов с чипом M4 (2025);

MacBook Air 15 дюймов с чипом M4 (2025);

MacBook Pro 13 дюймов с чипом M5 и накопителем 512 ГБ (2025);

MacBook Pro 14 дюймов с процессором M4 Pro (2024);

MacBook Pro 16 дюймов с процессором M4 Pro (2024);

MacBook Pro 14 дюймов с чипом M4 Max (2024);

MacBook Pro 16 дюймов с чипом M4 Max (2024);

Mac Studio с процессором M3 Ultra и памятью 512 ГБ (2025);

Studio Display с чипом A13 Bionic (2022);

Pro Display XDR (2019);

подставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);

адаптер Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019).

Что будет с этими устройствами

Несмотря на снятие с официальной продажи, многие из этих моделей еще можно найти у посторонних ритейлеров. Некоторые магазины уже начали предлагать их со значительными скидками.

Все новые устройства Apple, представленные на этой неделе, стали доступны для предварительного заказа 4 марта. Начало продаж и первые поставки покупателям запланированы на 11 марта.

