Apple покажет iPhone 17 и еще несколько сюрпризов: список "слили" в Сеть

iPhone 17

Компания Apple 9 сентября проведет презентацию под названием «Awe Dropping», где ожидается один из самых масштабных запусков смартфонов со времен выхода iPhone X. На мероприятии в Купертино представят линейку iPhone 17, которая будет включать сразу четыре модели.

Об этом пишет издание Gulf News.

По предварительным данным, покупателям представят: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. При этом модель Plus будет официально снята с производства из-за низкого спроса.

Самый тонкий iPhone в истории

Особое внимание Apple планирует уделить новой версии — iPhone 17 Air, который станет промежуточной моделью между базовым и Pro-сегментом. Смартфон получит 6,6-дюймовый дисплей и сверхтонкий корпус толщиной 5,5-6,25 мм. Это сделает его самым тонким iPhone за всю историю компании. В то же время из-за компактности гаджет будет иметь меньший аккумулятор (2800 мА-ч) и одну основную камеру на 48 Мп.

Обновленный дизайн и размеры

Стандартный iPhone 17 увеличит диагональ экрана с 6,1 до 6,3 дюйма, а iPhone 17 Pro и Pro Max сохранят 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Для старшей версии также ожидается батарея на 5000 мА-ч.

Дизайн Pro-моделей может получить новый «camera island», двухцветную заднюю панель и яркие оттенки, среди которых будет оранжевый. iPhone 17 Air выполнен в легком титановом корпусе.

Дисплеи и чипы

Все четыре смартфона серии впервые получат LTPO OLED-дисплеи с ProMotion и частотой обновления 120 Гц. Ранее эта технология была доступна только в версиях Pro.

«Сердцем» устройств станут процессоры A19 и A19 Pro. Pro-версии будут иметь 12 ГБ оперативной памяти для поддержки новых функций Apple Intelligence, тогда как базовые и Air-версия останутся с 8 ГБ.

Камеры и новые функции

У всех моделей появится фронтальная камера TrueDepth на 24 Мп. В версиях Pro ожидается тройная система камер на 48 Мп с мощным телеобъективом, 8-кратным оптическим зумом и поддержкой видео в 8K. Также обещают улучшения для астрофотографии.

Главная инновация — обратная беспроводная зарядка в Pro-моделях. Это позволит заряжать непосредственно от iPhone другие гаджеты Apple — AirPods или Apple Watch.

Цены и старт продаж

Предварительно цены останутся на уровне предыдущего поколения:

iPhone 17 — $799,

iPhone 17 Air — $899-949,

iPhone 17 Pro — $1099 (с базовыми 256 ГБ памяти),

iPhone 17 Pro Max — $1199.

Все смартфоны будут работать на новой операционной системе iOS 26, интегрирующей ряд функций искусственного интеллекта. Окончательные характеристики и цены будут подтверждены 9 сентября 2025 года на презентации Apple.

