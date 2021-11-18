Apple позволит пользователям самостоятельно производить ремонт ее устройств: как это будет работать

Apple позволит пользователям самостоятельно производить ремонт ее устройств: как это будет работать

Доступ вначале будет открыт для линеек смартфонов iPhone 12 и iPhone 13.

Американская компания Apple заявила о возможности проведения пользователя самостоятельного ремонта ее устройств, для чего производитель сделает возможным заказ оригинальных запчастей не только авторизованными сервисами.

Об этом пишет Укринформ.

"Сегодня Apple анонсировала услугу Self Service Repair, которая позволит пользователям, которым удобно выполнять ремонт самостоятельно, доступ к оригинальным запчастям и инструментам Apple", — отмечается в сообщении Apple.

Доступ сначала будет открыт для линеек смартфонов iPhone 12 и iPhone 13, а затем и для компьютеров Mac с чипами M1. Услуга станет доступна в начале 2022 года в США и распространится на другие страны в течение следующего года.

На начальном этапе больше внимания будет сосредоточено на поставках модулей, которые чаще всего обслуживаются и нуждаются в замене, таких как дисплеи iPhone, аккумуляторы и камеры.

Как сообщалось, Apple работает над созданием технологии, которая поможет анализировать данные пользователя и выявлять депрессию и нарушение когнитивных способностей.

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