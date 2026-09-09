Apple представила iPhone 18 Pro и Duo: характеристики и цены новинок (фото)

Apple удивила запуском iPhone 18

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Компания Apple 9 сентября 2026 провела традиционную осеннюю презентацию, на которой показала новые флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также свой первый складной смартфон — iPhone Duo.

Об этом сообщила Apple.

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В этом году компания сменила привычную стратегию запуска линейки. Стандартный iPhone 18, а также модели iPhone Air и iPhone 18e, компания планирует представить весной 2027 года. Следовательно, осенью покупателям, которые хотят приобрести новый iPhone, предложили прежде всего более дорогие Pro-версии или сложное устройство.

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iPhone 18 Pro Max iPhone Fold/Duo

Сколько стоят новые iPhone

Стартовые цены смартфонов в США таковы:

iPhone 18 Pro — 1199 долларов;

iPhone 18 Pro Max — 1299 долларов;

iPhone Duo — 1999 долларов.

Продажи iPhone 18 Pro, Pro Max и складывающегося Duo стартуют 18 сентября, а базовые модели Apple перенесла на весну 2027 года.

iPhone 18

Что изменилось в iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro и Pro Max сохранили диагонали дисплеев предыдущего поколения — 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. В то же время корпуса смартфонов стали более толстыми: увеличение габаритов связано, в частности, с более емкими аккумуляторами и новой системой охлаждения с испарительной камерой.

Dynamic Island также стал более компактным. По данным презентации, его ширина уменьшилась примерно на треть. Полностью скрыть систему Face ID под дисплей Apple в этот раз не удалось.

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Новые Pro-модели получили процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу. Apple также обновила систему камер.

Камера получила сменную диафрагму

Одним из ключевых новшеств стала скользящая диафрагма основной камеры. Она позволяет контролировать количество света, попадающего на сенсор, а также влиять на глубину резкости при съемке.

Для новых смартфонов также заявлены обновленные сенсоры и усовершенствованный телеобъектив, который лучше работать в условиях недостаточного освещения.

iPhone 18 Pro Max получил большую батарею

У Pro Max Apple увеличила внутреннее пространство для аккумулятора. В американской версии, где нет физического слота для SIM-карты, емкость батареи составляет 5567 мАч.

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Компания также заявляет о повышении автономности благодаря сочетанию нового аккумулятора и более энергоэффективного процессора.

Первый складной iPhone Duo

Отдельной премьерой стал iPhone Duo — первый складной смартфон Apple. Его стартовая цена на американском рынке составляет 1999 долларов.

Таким образом, Apple впервые вывела на рынок смартфон в новом форм-факторе, в то же время оставив его в премиальном ценовом сегменте.

Новые iPhone 18 Pro и Pro Max представлены в нескольких цветах, среди которых черный, голубой, серый и бордовый.

Презентация этого года также стала первой большой осенней презентацией Apple под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.

Напомним, ранее речь шла о ценах на iPhone. Обсуждалась новая цена iPhone 17.

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