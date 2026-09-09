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Apple представила iPhone 18 Pro и Duo: характеристики и цены новинок (фото)
iPhone 18 Pro подорожал, а базовой модели осенью не будет.
Компания Apple 9 сентября 2026 провела традиционную осеннюю презентацию, на которой показала новые флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также свой первый складной смартфон — iPhone Duo.
Об этом сообщила Apple.
В этом году компания сменила привычную стратегию запуска линейки. Стандартный iPhone 18, а также модели iPhone Air и iPhone 18e, компания планирует представить весной 2027 года. Следовательно, осенью покупателям, которые хотят приобрести новый iPhone, предложили прежде всего более дорогие Pro-версии или сложное устройство.
Сколько стоят новые iPhone
Стартовые цены смартфонов в США таковы:
iPhone 18 Pro — 1199 долларов;
iPhone 18 Pro Max — 1299 долларов;
iPhone Duo — 1999 долларов.
Продажи iPhone 18 Pro, Pro Max и складывающегося Duo стартуют 18 сентября, а базовые модели Apple перенесла на весну 2027 года.
Что изменилось в iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro и Pro Max сохранили диагонали дисплеев предыдущего поколения — 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. В то же время корпуса смартфонов стали более толстыми: увеличение габаритов связано, в частности, с более емкими аккумуляторами и новой системой охлаждения с испарительной камерой.
Dynamic Island также стал более компактным. По данным презентации, его ширина уменьшилась примерно на треть. Полностью скрыть систему Face ID под дисплей Apple в этот раз не удалось.
Новые Pro-модели получили процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу. Apple также обновила систему камер.
Камера получила сменную диафрагму
Одним из ключевых новшеств стала скользящая диафрагма основной камеры. Она позволяет контролировать количество света, попадающего на сенсор, а также влиять на глубину резкости при съемке.
Для новых смартфонов также заявлены обновленные сенсоры и усовершенствованный телеобъектив, который лучше работать в условиях недостаточного освещения.
iPhone 18 Pro Max получил большую батарею
У Pro Max Apple увеличила внутреннее пространство для аккумулятора. В американской версии, где нет физического слота для SIM-карты, емкость батареи составляет 5567 мАч.
Компания также заявляет о повышении автономности благодаря сочетанию нового аккумулятора и более энергоэффективного процессора.
Первый складной iPhone Duo
Отдельной премьерой стал iPhone Duo — первый складной смартфон Apple. Его стартовая цена на американском рынке составляет 1999 долларов.
Таким образом, Apple впервые вывела на рынок смартфон в новом форм-факторе, в то же время оставив его в премиальном ценовом сегменте.
Новые iPhone 18 Pro и Pro Max представлены в нескольких цветах, среди которых черный, голубой, серый и бордовый.
Презентация этого года также стала первой большой осенней презентацией Apple под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.
Напомним, ранее речь шла о ценах на iPhone. Обсуждалась новая цена iPhone 17.