Apple представила новые iPhone 15, часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2 – цена, когда можно купить

Состоялась ежегодная презентация в Купертино.
Компания Apple представила свои новейшие продукты, в частности, iPhone 15, Apple Watch и AirPods.
Об этом говорилось во время ежегодного сентябрьского мероприятия в Купертино Калифорнии.
iPhone 15, iPhone 15 Plus с USB-C, iPhone 15 Pro и Pro Max
Также Apple представила iPhone 15, iPhone 15 Plus с USB-C, iPhone 15 Pro и Pro Max.
iPhone 15, iPhone 15 Plus с USB-C – модели с так называемым "динамическим островком" на дисплее, который раньше был только у моделей 14 Pro и Pro Max. У них чип A16 Bionic прошлого поколения, на котором работает линейка 14 Pro. Камеры у смартфонов улучшились.
У 15 Pro и Pro Max есть механическая кнопка, включающая и выключающая звук, заменили на "кнопку действия", которая настраивается, как на часы Watch Ultra. Процессор у телефонов A17 Pro. У них шесть ядер, поэтому они очень хорошо приспособлены к играм. Камеры у телефонов лучшие из тех, что Apple никогда не выпускала.
Стоимость iPhone 15 – 799 долларов, iPhone 15 Plus – 899 долларов, iPhone 15 Pro и Pro Max – 999 и 1199 долларов.
iPhone 15 имеет:
- 5 цветов, среди которых розовый,
- Dynamic Island.
- Диагональ экрана iPhone 15 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus 6,7 дюйма.
- Задняя поверхность корпуса iPhone 15 и iPhone 15 Plus получила матовую поверхность.
- 48 МП основной модуль камеры.
Apple Watch
Apple представила и часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2.
У них обновлен процессор S9. Также часы точнее понимают надиктованные слова, обладают улучшенными дисплеями и функцией двойного тапа — управление часами с помощью жеста указательным и большим пальцем.
Компания разработала и новый премиальный материал FineWoven для ремешков Apple Watch и чехлов для iPhone 15. Он заменит кожаные, качество которых в последнее время. Это мягкий тканевый материал, который Apple предложит в ассортименте цветов ремешков для iPhone 15 и Apple Watch.
Цена Watch Series 9 составляет от 399 долларов. За Watch Ultra 2 придется заплатить 799 долларов.
Между тем известно, что Apple может сократить производство новых телефонов из-за проблем с массовым производством некоторых компонентов, включая дисплей и камеру.
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