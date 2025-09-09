Apple представила тончайший iPhone в истории с новой камерой и быстрой зарядкой (фото)

Тим Кук представил новый тончайший смартфон iPhone 17 Air / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 17. В серию вошли четыре модели: iPhone 17, ультратонкий iPhone 17 Air, а также флагманские iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Смартфоны способны записывать видео в формате 8K, поддерживают двухстороннюю беспроводную зарядку и оснащены системой охлаждения Vapor chamber.

Об этом сообщает Apple.

Генеральный директор Тим Кук, комментируя новую модель, назвал ее «невероятной». Устройство получило несколько ключевых обновлений, в том числе тончайший айфон в истории и улучшенную селфи-камеру.

Флагманская линейка — iPhone 17 Pro и Pro Max: что изменилось и сколько стоит

Версии Pro и Pro Max оснащены чипом A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти. Обе модели получили обновленный дизайн с уменьшенным Dynamic Island и корпусом из алюминия и стекла.

iPhone 17 Pro имеет 6,3-дюймовый экран, а толщина его корпуса составляет 7,7 мм. Цена стартует от 1199 долларов.

iPhone 17 Pro Max получил самый большой в серии 6,9-дюймовый экран, при толщине корпуса 8,7 мм. Модель стоит от 1299 долларов.

iPhone 17 Air — сверхтонкая версия. Ее толщина составляет всего 5,6 мм, что делает ее самым тонким iPhone за всю историю. Модель заменила версию Plus и получила процессор A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти. Стоимость стартует от 1099 долларов.

Наиболее заметной новинкой стал iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон в линейке.

Также Apple обновила переднюю камеру. Вместо старой 12-мегапиксельной селфи-камеры новый iPhone 17 оснащен 24-мегапиксельной камерой, что значительно улучшит качество фото.

Новый телефон сможет заряжаться до 50% всего в 20 минутах, что является существенным шагом в технологии аккумуляторов.

Цветовая палитра также изменилась. iPhone 17 представлен в пяти цветах: лавандовый, голубой, черный, белый и шалфейный.

Смартфоны поддерживают съемку видео в 4K

Цены и когда ждать смартфоны в Украине

Новые модели iPhone 17 ожидаются в Украине уже к концу октября 2025 года. Некоторые украинские онлайн-магазины уже открыли предзаказ.

По прогнозам, цена на новые смартфоны в Украине будет традиционно выше американской из-за налогов, таможенных пошлин и логистических расходов.

Напомним, ранее речь шла о том, что iPhone 17 Air — это промежуточная модель между базовым и Pro-сегментом.

также стало известно, что из-за официальной презентации iPhone 17 Apple некоторые текущие модели исчезнут из магазинов. По данным специалистов, компания прекратит производство семи продуктов.