Apple прекращает производство 7 продуктов: что исчезнет из магазинов

Apple снимет с производства сразу семь продуктов: что известно

С приближением официальной презентации iPhone 17 Apple , как ожидается, обновит свой ассортимент. Это означает, что некоторые текущие модели покинут магазины. По прогнозам компания прекратит производство семи продуктов.

Об этом пишет 9to5mac.

Какие iPhone исчезнут с продаж?

По традиции Apple заменит свои флагманские модели на новые. В этом году, вероятно, исчезнут из продаж четыре модели iPhone:

iPhone 15 и iPhone 15 Plus – базовые модели прошлого года. После презентации их, скорее всего, можно будет купить только у посторонних ритейлеров.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max – эти модели Pro не получат снижения цены, а просто будут сняты с производства, чтобы освободить место для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max .

Таким образом, вся линейка iPhone, которую будет продавать Apple, будет поддерживать Apple Intelligence . Ожидается, что базовая модель iPhone 16e и iPhone 16 и iPhone 16 Plus останутся в ассортименте, но цена будет снижена.

Прогнозируемый состав новой линейки iPhone

Согласно слухам, новая линейка iPhone может выглядеть так:

iPhone 16e – от $599

iPhone 16 – от $699

iPhone 16 Plus — от $799

iPhone 17 — от $799

iPhone 17 Air - от $949

iPhone 17 Pro – от $1 049

iPhone 17 Pro Max — от $1 199

Что еще исчезнет?

Помимо iPhone, Apple, вероятно, прекратит производство еще трех продуктов:

Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 – они будут заменены новыми моделями.

AirPods Pro 2 – эта версия наушников также может исчезнуть, хотя в прошлом компания могла оставить более старые модели в продаже по более низкой цене.

Официальная презентация iPhone 17 , как ожидается, состоится 9 сентября.

Напомним, компания Apple анонсировала дату своей ежегодной сентябрьской презентации — она состоится 9 сентября 2025 в 20:00 по киевскому времени. Мероприятие будут транслироваться на сайте Apple, YouTube и в приложении Apple TV.

Это критический момент для тех, кто планирует продать свой старый смартфон. Эксперт по рынку б/у техники Сэм Уилсон, директор компании Gadget GoGo, призывает владельцев iPhone действовать немедленно, чтобы не потерять до 30% первоначальной стоимости.