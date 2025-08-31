- Дата публикации
Apple прекращает производство 7 продуктов: что исчезнет из магазинов
Какие модели iPhone исчезнут с продаж после выхода нового телефона.
С приближением официальной презентации iPhone 17 Apple , как ожидается, обновит свой ассортимент. Это означает, что некоторые текущие модели покинут магазины. По прогнозам компания прекратит производство семи продуктов.
Об этом пишет 9to5mac.
Какие iPhone исчезнут с продаж?
По традиции Apple заменит свои флагманские модели на новые. В этом году, вероятно, исчезнут из продаж четыре модели iPhone:
iPhone 15 и iPhone 15 Plus – базовые модели прошлого года. После презентации их, скорее всего, можно будет купить только у посторонних ритейлеров.
iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max – эти модели Pro не получат снижения цены, а просто будут сняты с производства, чтобы освободить место для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max .
Таким образом, вся линейка iPhone, которую будет продавать Apple, будет поддерживать Apple Intelligence . Ожидается, что базовая модель iPhone 16e и iPhone 16 и iPhone 16 Plus останутся в ассортименте, но цена будет снижена.
Прогнозируемый состав новой линейки iPhone
Согласно слухам, новая линейка iPhone может выглядеть так:
iPhone 16e – от $599
iPhone 16 – от $699
iPhone 16 Plus — от $799
iPhone 17 — от $799
iPhone 17 Air - от $949
iPhone 17 Pro – от $1 049
iPhone 17 Pro Max — от $1 199
Что еще исчезнет?
Помимо iPhone, Apple, вероятно, прекратит производство еще трех продуктов:
Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 – они будут заменены новыми моделями.
AirPods Pro 2 – эта версия наушников также может исчезнуть, хотя в прошлом компания могла оставить более старые модели в продаже по более низкой цене.
Официальная презентация iPhone 17 , как ожидается, состоится 9 сентября.
Напомним, компания Apple анонсировала дату своей ежегодной сентябрьской презентации — она состоится 9 сентября 2025 в 20:00 по киевскому времени. Мероприятие будут транслироваться на сайте Apple, YouTube и в приложении Apple TV.
Это критический момент для тех, кто планирует продать свой старый смартфон. Эксперт по рынку б/у техники Сэм Уилсон, директор компании Gadget GoGo, призывает владельцев iPhone действовать немедленно, чтобы не потерять до 30% первоначальной стоимости.