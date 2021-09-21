Apple разрабатывает приложение, которое поможет распознавать депрессию: СМИ узнали детали новации

Все исследования в рамках проекта пока на начальной стадии.

Apple работает над созданием технологии, которая поможет анализировать данные и выявлять депрессию и нарушения когнитивные способности.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Специалисты намерены создать алгоритмы, которые будут анализировать данные датчиков, считывающих физическую активность, режим сна и поведенческие способности. Источники уточняют, что таким образом компания надеется создать уникальную функцию для своих устройств, которая сможет привлечь больше покупателей продукции Apple. Приложение отслеживает скорость набора текста, интенсивность прокрутки, количество отправленных сообщений и музыкальные пристрастия, после чего специальный алгоритм анализирует полученные данные.

Разработкой проекта вместе с Apple занимаются биотехнологическая компания Biogen Inc. и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, который изучает стресс, тревогу и депрессию.

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Отмечается, что исследовательские проекты находятся на начальной стадии, поэтому о внедрении таких функций в продукты Apple утверждать пока рано. Сейчас в исследовании участвуют 300 человек, которые согласились предоставлять свои данные на постоянной основе.

Напомним, группа воров из Нью-Йорка начала использовать Apple Watch для слежения за автомобилем, чтобы можно было его ограбить в удобный момент. Часы прикрепляли под бампером машины и отслеживали его.

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