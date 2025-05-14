Apple / © Associated Press

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Apple разрабатывает систему, позволяющую управлять смартфоном с помощью мыслей. Цель — предоставить пользователям возможность полноценного взаимодействия с устройствами без прикосновения, голоса или физических действий.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Для этого Apple сотрудничает с американским стартапом Synchron, создавшим нейроимплант Stentrode. Это устройство уже используется для пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями, в частности, при БАС. Имплант устанавливают в кровеносный сосуд мозга без сложной операции через яремную вену. Он считывает мозговые импульсы и превращает их в сигналы управления смартфоном.

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Десять человек в США уже получили этот имплант в рамках разрешения от FDA. Результаты показывают реальные возможности: пользователи могут листать экран, писать сообщения, запускать приложения и управлять гарнитурой Apple Vision Pro.

Ожидается, что Apple завершит работу над проектом к 2025 году. Компания может разрешить официальное подключение имплантов к своим устройствам — сначала для людей с ограниченными возможностями, а в перспективе — и для более широкого круга пользователей.

В этой сфере Apple конкурирует с Neuralink Илоной Маской. Но в то время как Neuralink требует глубокого вмешательства в мозг, Synchron выбирает более безопасный путь с минимальным риском для пациентов. Это позволяет надеяться на быстрое масштабирование технологии.

Новый этап развития нейроинтерфейсов открывает двери в мир, где управление техникой станет естественным продолжением человеческой мысли. Это может стать не только прорывом для людей с инвалидностью, но и фундаментом для будущих поколений гаджетов.

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Напомним, ранее мы писали о том, что не по Apple планирует существенно повысить цены на iPhone.