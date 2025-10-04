Apple советует отказаться от стандартного будильника iPhone: есть лучший способ просыпаться

Будильник / © iStock

Эксперты советуют больше не использовать стандартный будильник iPhone, ведь Apple предлагает другой, более «умный» и комфортный способ пробуждения. Это функция «Расписание сна» (Sleep Schedule), которая позволяет настроить оптимальный режим отдыха и просыпаться под приятные мелодии, которые постепенно повышают громкость, делая утро менее стрессовым.

Об этом пишет издание SlashGear

На iPhone создавать и управлять будильниками можно во встроенном приложении «Часы». Для этого нужно перейти во вкладку «Будильники», нажать «+», выбрать время пробуждения и сохранить настройки. Дополнительно можно установить повторение, функцию «Отложить» или выбрать звук сигнала.

Для большинства пользователей этого хватает, однако есть нюанс: стандартные мелодии на iPhone довольно ограничены, а резкий сигнал, который звучит утром на полной громкости, способен напугать вместо того, чтобы приятно разбудить. Если вы относитесь к тем, кто не любит просыпаться от резкого звука, есть хорошая новость: Apple предлагает альтернативный способ.

В приложении «Часы» есть специальный раздел Sleep/Wake Up (Сон и пробуждение), который создан для учета вашего графика сна. Там доступен более широкий выбор мелодий, которые звучат значительно приятнее и начинают воспроизводиться постепенно, с нарастанием громкости. Это помогает просыпаться спокойнее и без резких стрессов.

Как настроить расписание сна на iPhone

Чтобы воспользоваться этим «умным» способом, сперва нужно создать расписание сна на iPhone. Для этого необходимо активировать режим Sleep Focus («Фокус: Сон»), который автоматически включается ежедневно в указанное время. Он помогает организму подготовиться к отдыху.

Сделать это можно двумя способами:

Открыть Настройки > Фокус > Сон.

В приложении «Часы» настроить время отхода ко сну и пробуждения, выбрав количество часов сна.

Apple предлагает более приятные мелодии, которые отличаются от стандартных. Они начинают звучать тихо и постепенно становятся громче. Это позволяет сделать процесс пробуждения более плавным и менее стрессовым.

Пользователи также могут настроить расширенные параметры в приложении Health (Здоровье). Там доступны функции:

автоматическое включение режима Sleep Focus в соответствии с установленным расписанием;

возможность настроить Wind Down (время подготовки ко сну), когда телефон блокирует лишние уведомления, чтобы вы не отвлекались перед отдыхом;

синхронизация с Apple Watch для отслеживания показателей, таких как сердечный ритм или дыхание во время сна.

Расширенные возможности Sleep Focus

После настройки расписание сна будет повторяться в указанные дни. В приложении Health можно добавить отдельные графики для выходных или других дней. Пользователи будут получать уведомления о времени отдыха, что позволяет заблаговременно подготовиться ко сну.

Как и в других режимах Focus, в Sleep Focus можно выбрать контакты или приложения, от которых уведомления будут разрешены даже ночью. Это позволяет не пропустить важные звонки или сообщения.

Дополнительно Apple позволяет настроить отдельный экран блокировки и рабочий стол для этого режима. Так можно убрать лишние программы и добавить виджеты, которые способствуют здоровому отдыху. Также доступны Focus Filters, которые позволяют фильтровать сообщения, события в календаре или автоматически включать полезные системные режимы, например экономия заряда или темная тема.

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователи iPhone случайно нашли скрытую деталь в приложении «Будильник». Выяснилось, что привычное колесо времени на самом деле является списком.