Apple существенно изменит одну деталь в новых iPhone: о чем идет речь

Apple готовит масштабные изменения в производстве своих смартфонов, которые существенно повлияют на качество мобильной фотографии. Впервые за продолжительное время техногигант планирует отказаться от эксклюзивного сотрудничества с японской компанией Sony в сфере фотосенсоров.

Об этом пишет The Elec.

Новым ключевым партнером станет главный конкурент на рынке смартфонов — корейская компания Samsung.

Зачем Apple нужен Samsung

Главной причиной такой стратегической рокировки стала инновационная разработка корейских инженеров. Apple заинтересовалась передовыми CMOS-сенсорами (CIS) от Samsung, использующими уникальную трехслойную гибридную структуру.

Эта архитектура предполагает сложное наложение трех компонентов:

пластины фотодиодов;

транзисторов;

аналого-цифровых преобразователей

Такое решение позволяет снизить размер пикселей, одновременно снижая уровень цифрового шума. Для пользователей это означает существенное улучшение качества снимков при плохом освещении, расширенном динамическом диапазоне и более быстрой обработке данных. Ранее подобная технология не использовалась в смартфонах в таких масштабах.

Для выполнения амбициозного заказа Apple компания Samsung уже начала масштабную подготовку. Производство новых сенсоров будет сосредоточено на заводе в Остине, штат Техас (США).

Корейский гигант сообщил местным властям о намерениях инвестировать колоссальную сумму — 19 миллиардов долларов. Эти средства пойдут на ремонт, модернизацию и закупку передового оборудования.

Samsung активно нанимает инженеров и менеджеров для налаживания новых производственных линий и подготовки специализированных «чистых комнат». Ожидается, что обновленные мощности заработают уже в марте следующего года.

