Apple входит в игру: инсайдер показал, каким будет первый складной iPhone Fold (фото)

iPhone Fold. Фото: FrontPageTech

Первый складной смартфон Apple, который компания может представить в 2026 году, «засветился» в новой утечке. Известный инсайдер и ютубер Джон Проссер обнародовал 3D-рендеры устройства, которое, по его словам, демонстрирует концепцию будущего iPhone Fold.

Об этом сообщило издание Dailymail.

По словам Проссера, Apple после длительных экспериментов с различными форматами остановилась на «книжном» дизайне — аналогичном решениям, которые уже используют Samsung и Google.

Утечка вызвала значительный резонанс у фанатов бренда. В комментариях под видео пользователи шутили, что это «рождественский подарок», которого ждали. Тем временем слухи о презентации складного iPhone в сентябре 2026 года приобретают все большую уверенность.

Проссер утверждает, что главным отличием Apple станет способ устранения проблемной «складки» — места сгиба, которое до сих пор остается слабым местом для гибких экранов Samsung и Google. По его словам, Apple планирует использовать металлическую пластину для равномерного распределения давления и жидкий металл в шарнире.

По предварительным рендерам, устройство будет похоже на стандартный iPhone и будет иметь толщину около 9 мм в сложенном состоянии. Внешний дисплей — 5,5 дюйма, основной — 7,8 дюйма. В разложенном виде смартфон якобы будет иметь толщину всего 4,5 мм.

iPhone Fold. Фото: FrontPageTech

Инсайдер также заявил, что гаджет может получить четыре камеры: внешнюю, внутреннюю и две основные. Среди других возможных решений — возвращение Touch ID, интегрированного в кнопку питания, расположенную в верхней части корпуса.

В отличие от ярких цветов моделей Pro этого года, складной iPhone, по данным утечки, будет доступен только в черном и белом вариантах. Относительно стоимости — Проссер предполагает, что цена составит примерно $2000-$2500.

Apple по-прежнему не комментирует никаких слухов. Во время общения с журналистами после презентации линейки iPhone 17 в Лондоне старший вице-президент компании по аппаратной инженерии Джон Тернус отказался отвечать на вопросы относительно iPhone Fold, подчеркнув: «Мы никогда ни о чем не будем разговаривать в будущем».

iPhone Fold. Фото: FrontPageTech

Напомним, компания Apple готовит масштабные изменения в производстве своих смартфонов, которые существенно повлияют на качество мобильной фотографии