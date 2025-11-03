Apple возвращает культовый жест с первого iPhone: о чем идет речь

iPhone / © Pixabay

В новой версии iOS 26.1 компания Apple возрождает культовый элемент интерфейса — жест «проведите пальцем, чтобы остановить». Он возвращает пользователям знакомое ощущение старых времен и одновременно делает управление будильником более удобным и надежным.

Об этом пишет MacRumors.

В ближайшем обновлении iOS 26.1 владельцев iPhone ждет небольшое, но символическое изменение, которое уже окрестили «приятной ностальгией» от Apple. Речь идет о жесте «проведите пальцем, чтобы остановить», который появится в обновленном приложении «Часы».

Это движение станет новым способом отключения будильника — вместо привычной большой кнопки «Остановить», на которую пользователи часто нажимали случайно, еще не проснувшись. Из-за этого многие проспали важные встречи или утренние рейсы. Теперь же, чтобы выключить сигнал, нужно сознательно провести пальцем по экрану, что делает процесс более осознанным и менее склонным к ошибкам.

Интересно, что новый жест — прямая ссылка на первый iPhone 2007 года, который в свое время поразил мир инновационным способом разблокировки «проведите для разблокировки». Этот элемент стал настоящей иконой дизайна Apple, ведь сочетал простоту, интуитивность и защиту от случайных нажатий.

В течение почти десяти лет именно этот жест открывал доступ к телефону, пока в 2016 году его не заменили Touch ID, а затем Face ID. Для многих пользователей это был конец целой эпохи, когда взаимодействие с гаджетом казалось почти «физическим».

Теперь Apple как будто возвращает часть той «магии». Хотя новый жест не имеет революционного значения, он добавляет ощущение контроля, удобства и теплых воспоминаний для тех, кто пользовался первыми моделями iPhone. Компания снова обращается к собственным корням, показывая, что даже мелкая деталь может иметь большое эмоциональное значение.

Официальный релиз iOS 26.1 ожидается в ближайшие дни. По традиции, финальные версии Apple выпускает в начале недели — в понедельник или вторник после появления релиз-кандидата. Так что совсем скоро миллионы пользователей по всему миру снова почувствуют знакомое движение пальцем — символ той эпохи, с которой началась история современных смартфонов.

