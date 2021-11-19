Apple выплатит каждому работнику по 1200 долларов из-за очередей на входах в компанию

Apple выплатит каждому работнику по 1200 долларов из-за очередей на входах в компанию

Рассмотрение этого дела длилось 8 лет. Теперь выплаты предусмотрены соответствующим решением суда.

Международный IT-гигант Apple вынужден выплатить своим работникам 30 млн долларов за нарушение законодательства США. Работники компании обратились в суд из-за того, что их личные вещи и даже телефоны ежедневно проверяли на входе в компанию, что создавало длинные очереди.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

Сотрудники рассказывали, что всякий раз, когда работник приходил в офис, его личные вещи проверяли. При этом на выходе из компании у них проверяли даже личные телефоны, чтобы никто не мог вынести секретную информацию.

Это приводило к многочисленным очередям, в которых работникам приходилось стоять от 5 до 25 минут. В конце концов, сотрудники собрались и подали в суд коллективный иск на "Apple". Работники потребовали у компании выплатить компенсацию за потраченное в очереди время.

Рассмотрение дела длилось восемь лет. Первоначально решение было принято в пользу Apple, но после апелляции в 2020 году Верховный суд Калифорнии признал такие проверки незаконными и обязал компанию выплатить компенсации сотрудникам за время, которое они провели в очередях.

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Не желая платить, "Apple" предложил работникам просто не брать на работу ни личные вещи, ни телефон. Суд вспомнил компании цитату ее же владельца Тима Кука.

"iPhone настолько интегрирован и неотделим от нашей жизни, что вы не подумаете выйти без него из дома", — сказал когда-то Кук.

Следовательно, суд в своем решении указал, что заявление компании о ненужности смартфона прямо противоречит его убеждениям.

Теперь компания Apple должна выплатить примерно по 1200 долларов почти 12 тысячам нынешних и бывших своих сотрудников.

Напомним, недавно Американская компания Apple заявила о новой возможности для пользователей самостоятельно производить ремонт устройств компании. Для этого производитель позволит заказывать оригинальные запчасти не только авторизованными сервисами, но и частным лицам.