Apple выплатит владельцам iPhone 250 миллионов долларов

Компания Apple согласилась урегулировать коллективный иск в США, связанный с заявлениями о якобы обманчивой рекламе функций искусственного интеллекта Siri.

Об этом сообщает dailymail со ссылкой на судебные документы, представленные в федеральном суде Северного округа Калифорнии.

Истцы утверждали, что Apple рекламировала «расширенные возможности Siri» и функции Apple Intelligence еще до того, как они стали реально доступными пользователям. Поэтому, по данным иска, люди покупали новые iPhone, ожидая получить функции, которых фактически не существовало.

В материалах дела отмечено, что компания якобы «продвигала AI-возможности, которых не существовало на тот момент, не существует сейчас и которые могут не появиться еще несколько лет». Также Apple обвиняли в масштабной рекламной кампании в интернете и телевидении, которая создала у потребителей впечатление, что новые функции будут доступны сразу после релиза смартфонов.

Кто сможет получить выплаты

Предварительно согласованное урегулирование на сумму $250 млн касается жителей США, которые приобрели совместимые с Apple Intelligence устройства в период с 10 июня 2024 по 29 марта 2025 года.

В список входят:

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16;

iPhone 16e;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max.

Ожидается, что пользователи получат примерно по $25 за каждое соответствующее устройство, хотя окончательная сумма будет зависеть от количества поданных заявок.

По оценкам суда, право на компенсацию имеют около 37 млн. владельцев iPhone.

Как подать заявку

Для получения компенсации пользователям необходимо будет подтвердить покупку устройства. Для этого могут потребоваться:

серийный номер iPhone;

данные Apple Account;

номер телефона, привязанный к устройству.

После предварительного одобрения соглашения пользователям должны отправить инструкции по подаче заявок в течение следующих 45 дней по электронной или обычной почте.

Что заявили в Apple

В компании подтвердили факт урегулирования спора.

«Apple достигла соглашения по урегулированию претензий, связанных с доступностью двух дополнительных функций», — заявили в компании.

Там также добавили, что решили закрыть дело, чтобы сосредоточиться на создании наиболее инновационных продуктов и сервисов.

Из-за возникшего скандала

Основные претензии касались обновленной Siri, которую Apple рекламировала как более персонализированный помощник с глубокой интеграцией в приложения и доступ к личным данным пользователя.

Также компания продвигала функцию on-screen awareness, которая должна была позволить Siri анализировать информацию на экране — например, автоматически добавлять адрес из сообщения в контакты.

Однако истцы заявили, что эти возможности отсутствовали на момент запуска устройств.

Кроме того, в иске упоминались генеративные AI-инструменты, в частности функции создания изображений и усовершенствованные помощники для написания текстов, которые рекламировались как часть Apple Intelligence, но не были полноценно доступны после старта продаж.

В 2025 году американская организация National Advertising Division, занимающаяся контролем достоверности рекламы, также подвергла критике Apple за слишком агрессивное продвижение AI-функций.

В частности, компания согласилась убрать рекламу More Personal Siri, в которой демонстрировались возможности Siri для iPhone 16, которые на тот момент еще не были доступны пользователям.

Позже, в марте 2025 года, Apple официально признала, что часть анонсированных обновлений Siri задерживается и будет перенесена на следующий год.

