Apple запретила использование ChatGPT своим работникам: в чем причина

Использование ChatGPT и других генеративных ши запретили также JPMorgan Chase и Verizon.

Американская компания Apple запретила использование ChatGPT и других генеративных ИИ на рабочем месте.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как передает издание, запрет был использован после того, как официальное приложение ChatGPT появилось для iPhone. Сотрудникам компании пришла служебная записка, в которой говорится о запрете на использование генеративных ИИ для работы.

В компании обеспокоены тем, что чатбот может нести определенные угрозы.

По данным журналистов, производитель iPhone обеспокоен тем, что подобные платформы АИ собирают конфиденциальные данные пользователей и помнят все введенные запросы и полученные ответы. Кроме того, компания также запретила работникам использовать инструменты Copilot, принадлежащие Microsoft.

Отметим, что кроме Apple использование ChatGPT и других генеративных Ши запретили JPMorgan Chase и Verizon.

Тем временем британский ученый и изобретатель Джеффи Гинтон покидает Google из-за опасностей, связанных с развитием этой технологии.

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