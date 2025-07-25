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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
138
Время на прочтение
1 мин

Apple запустила страховку на все свои гаджеты — какая стоимость

Программа предлагает пользователям гибкость и расширенные возможности защиты своей техники.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Apple запустила страховку на все свои гаджеты — какая стоимость

© Associated Press

Компания Apple запустила новую программу страхования своих гаджетов AppleCare One.

Об этом пишет издание The Verge.

В частности, программа позволяет застраховать одновременно три устройства по собственному выбору. У компании уже есть программа AppleCare Plus, которая предусматривает страхование и бесплатный ремонт одного устройства.

Согласно условиям сервиса, пользователь может застраховать три любых гаджета Apple за 19,99 долларов. Однако при добавлении каждого дополнительного устройства стоимость страховки растет на 5,99 долларов. Сервис позволяет отремонтировать какие-либо повреждения неограниченное количество раз, а также предоставляет право на приоритетное обслуживание.

Кроме того, к подписке AppleCare One можно добавить старые устройства, приобретенные не более 4 лет назад.

Страхование покрывает стоимость ремонта iPhone, iPad или Mac. В США программа начнет работать 24 июля.

Ранее сообщалось, что у Amazon появится гаджет, который будет слушать 24/7 все, что говорит пользователь.

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Дата публикации
Количество просмотров
138
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