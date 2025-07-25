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Компания Apple запустила новую программу страхования своих гаджетов AppleCare One.

Об этом пишет издание The Verge.

В частности, программа позволяет застраховать одновременно три устройства по собственному выбору. У компании уже есть программа AppleCare Plus, которая предусматривает страхование и бесплатный ремонт одного устройства.

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Согласно условиям сервиса, пользователь может застраховать три любых гаджета Apple за 19,99 долларов. Однако при добавлении каждого дополнительного устройства стоимость страховки растет на 5,99 долларов. Сервис позволяет отремонтировать какие-либо повреждения неограниченное количество раз, а также предоставляет право на приоритетное обслуживание.

Кроме того, к подписке AppleCare One можно добавить старые устройства, приобретенные не более 4 лет назад.

Страхование покрывает стоимость ремонта iPhone, iPad или Mac. В США программа начнет работать 24 июля.

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