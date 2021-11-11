Apple запустит функцию, которая позволит "наследовать" данные после смерти пользователей: что это и как работает

Apple запустит функцию, которая позволит "наследовать" данные после смерти пользователей: что это и как работает

"Цифровое наследие" предлагает выбрать до пяти наследников, которые получат доступ к пользователю iCloud после его смерти.

Apple запустит функцию Digital Legacy, которая позволит пользователям назначать так называемых наследников для своих данных в случае смерти. Чтобы получить "цифровое наследие", Apple требует предоставить доказательства смерти человека и ключ доступа.

Об этом сообщает The Verge.

В какой версии macOS выйдет функция, пока неизвестно. Впервые компания анонсировала эту опцию на конференции разработчиков в июне. Благодаря Digital Legacy ("Цифровое наследие") пользователь сможет выбрать пять контактов-"наследников" – Legacy Contact.

После его смерти выбранные контакты могут получить доступ к его данным и личной информации с помощью полученного ключа. Для этого им нужно предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта.

После проверки от Apple пользователь сможет загрузить файлы умершего человека, в том числе:

Сообщение

Письма

Фотографии

Видео

Документы

Заметки

Контакты

Календарь событий

Однако доверенные контакты не могут просматривать такие сведения, как связывание ключей iCloud, платежная информация, подписки и лицензионные носители. Также есть дата истечения срока действия данных – будет лишь определенное количество дней, на протяжении которых нужно скачать все данные.

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В настоящее время эта функция работает в бета-версии iOS 15.2, для большего количества пользователей Apple она станет доступна после полного запуска обновления.

До внедрения Digital Legacy получить доступ к данным и телефону умершего члена семьи было очень сложно. Согласно соглашению iCloud, информация погибшего также считается конфиденциальной и не разглашается. Поэтому свидетельство о смерти и определении суда, подтверждающее право на наследство, не давали гарантий на получение доступа к данным умершего близкого.

Как настроить:

На устройстве iOS перейдите в Настройки > [Ваше имя] > Пароль и безопасность.

На Mac выделите Системные настройки > Apple ID > Пароль и безопасность.

В разделе "Устаревший контакт" следуйте инструкциям для добавления устаревшего контакта. Если вы используете Family Sharing, вы можете выбрать члена семьи из списка; или добавьте его с помощью электронной почты или телефонного номера.

Сообщите старому контакту и поделитесь ключом доступа через сообщение. При приеме копия ключа доступа автоматически сохраняется в их настройках Apple ID. Если они отклонятся, вы получите уведомление. Ключ доступа требуется для доступа к вашей учетной записи, если вы умерли.

Вы можете добавить старый контакт, не работающий на iOS 15.2, но он не сможет сохранить ключ доступа в настройках устройства, поэтому вы должны предоставить его другим способом.

Обратите внимание, что для доступа к этой функции необходимо иметь iOS 15.2.

Как сообщалось, Apple работает над созданием технологии, которая поможет анализировать данные пользователя и выявлять депрессию и нарушение когнитивных способностей.

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