Apple завезла в Украину первую официальную партию своих iPhone на $7,5 млн: фото

Apple завезла в Украину первую официальную партию своих iPhone на $7,5 млн: фото

Продолжается таможенное оформление товара.

В аэропорт "Борисполь" в субботу, 9 октября, прибыла первая официальная партия продукции компании Apple.

Об сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что речь идет о более чем восьми тысячах смартфонов линейки iPhone с заявленной стоимостью более 7,5 млн долларов. Таможенное оформление товара продолжается.

"Мы сделаем, чтобы таможенное оформление товаров происходило как можно скорее и украинский рынок наводнили оригинальные товары одного их крупнейших ИТ-гигантов мира", — пообещал заместитель главы Гостаможслужбы Сергей Звягинцев.

Таможенники отметили, что официальный импорт компанией Apple своей продукции является "еще одним шагом в борьбе с контрафактом и с незаконным ввозом товаров".

"Поддельная продукция может иметь неправильную конструкцию и приводить к проблемам с безопасностью. Незаконный импорт приводит к потерям государственного бюджета", — указали в сообщении.

Ожидается, что вскоре Apple заведет в Украину всю линейку своих товаров и откроет собственный сервис по обслуживанию своей продукции.

⚡️ Apple завезла первую официальную партию продукции 9 октября в ✈️ аэропорт "Борисполь" прибыла первая официальная партия ... Опубликовано Государственная таможенная служба Украины субботы, 9 Октября 2021

Как сообщалось, 2 сентября президент Владимир Зеленский, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и его заместитель Александр Борняков встретились с генеральным директором Apple Тимом Куком и его командой. Какие проекты обсудили — читайте по ссылке.

Компания "Apple" официально подтвердила сканирования фото и сообщений пользователей — "Секретные материалы"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку