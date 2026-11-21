Некрополь в провинции Менуфия использовали в различные исторические периоды / © Associated Press

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В Египте археологи раскопали каменные и глиняные гробы, человеческие захоронения, золотые языки, фигурки и другие погребальные предметы.

Об этом пишет Heritage Daily.

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Кладбище расположено на археологическом участке Тель-Атриб-Абу-Белло, на территории древнего города Теранотис. Большинство погребений датируются III–II веками до нашей эры, то есть ранним периодом правления династии Птолемеев. Часть могил относится к позднему периоду истории Древнего Египта. В общей сложности на территории некрополя представлены захоронения нескольких исторических эпох.

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При раскопках археологи обнаружили на поверхности участка слой с сотнями каменных гробов. Часть из них была без крышек, другие получили значительные повреждения в результате давних ограблений, разрушений и добычи камня в этой местности.

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи заявил, что находка является частью раскопок, которые Высший совет древностей проводит на археологических достопримечательностях по всей стране.

Он отметил, что такие открытия помогают исследователям пролить новый свет на египетскую цивилизацию и проследить развитие похоронных практик в разные исторические периоды. Фати отметил значительное разнообразие похоронных практик, типов гробов и археологических предметов, обнаруженных на этом месте.

Предварительный анализ погребального инвентаря указывает на то, что кладбище, вероятно, использовалось для представителей средних слоев общества. Ожидается, что дальнейшие раскопки и исследования раскроют больше о пользовавшейся кладбищем общине и ее похоронных традициях.

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Напомним, археологи обнаружили в древнеегипетской гробнице захоронение десяти мумифицированных крокодилов, которые, вероятно, принесли в жертву богу Собеку — покровителю воды и плодородия. Уникальность находки заключается не только в количестве животных, но и в том, что среди них были обнаружены представители вида крокодилов, который сегодня уже не встречается в Египте.

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