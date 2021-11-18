Археолог-любитель случайно обнаружил 2000-летний кинжал римского воина: чем все закончилось

Археологи также раскопали сотни артефактов в том месте, где раньше находилось поле битвы.
Археолог-любитель с помощью металлоискателя нашел кинжал, принадлежавший древнеримскому воину на юго-востоке Швейцарии. Затем профессиональные археологи сразу обнаружили сотни артефактов в регионе.
Об этом сообщает Live Science.
Археолог-любитель Лукас Шмид нашел кинжал римского воина недалеко от села Тифенкастель.
После того, как Шмид обнаружил кинжал, он обратился в археологическое управление кантона и там выдали ученым из Университета Базеля разрешение на проведение новых раскопок.
По словам археологов, римский легионер мог специально зарыть кинжал, чтобы поблагодарить богов за победу. Лишь 4 похожих кинжала, с крестообразной рукоятью, были найдены на территории бывшей Римской империи до этого.
Эта находка позволила ученым найти место, где произошло сражение между римлянами и древним племенем ретов.
Интересен тот факт, что археологические раскопки здесь проводились еще в начале века и тогда археологи нашли следы пребывания римской армии и с тех пор считалось, что никаких артефактов римской эпохи здесь нет.
Напомним, на северо-западе Перу в археологическом памятнике Уака Санта-Роза-де-Пукала ученые обнаружили 29 человеческих тел, похороненных примерно тысячу лет назад.
Читайте также:
- В Мексике археологи обнаружили почти 500 "скрытых" комплексов древних майя (видео)
- Гроб-лодки и лица с чертами европейцев: ученые рассказали о загадочных мумиях из Китая, которым 4 тысячи лет
- Во Франции семья во время ремонта в стене обнаружила ящик с золотыми монетами: чем все закончилось