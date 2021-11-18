Археолог-любитель случайно обнаружил 2000-летний кинжал римского воина: чем все закончилось

Археологи также раскопали сотни артефактов в том месте, где раньше находилось поле битвы.

Археолог-любитель с помощью металлоискателя нашел кинжал, принадлежавший древнеримскому воину на юго-востоке Швейцарии. Затем профессиональные археологи сразу обнаружили сотни артефактов в регионе.

Об этом сообщает Live Science.

Археолог-любитель Лукас Шмид нашел кинжал римского воина недалеко от села Тифенкастель.

После того, как Шмид обнаружил кинжал, он обратился в археологическое управление кантона и там выдали ученым из Университета Базеля разрешение на проведение новых раскопок.

По словам археологов, римский легионер мог специально зарыть кинжал, чтобы поблагодарить богов за победу. Лишь 4 похожих кинжала, с крестообразной рукоятью, были найдены на территории бывшей Римской империи до этого.

Эта находка позволила ученым найти место, где произошло сражение между римлянами и древним племенем ретов.

Интересен тот факт, что археологические раскопки здесь проводились еще в начале века и тогда археологи нашли следы пребывания римской армии и с тех пор считалось, что никаких артефактов римской эпохи здесь нет.

Напомним, на северо-западе Перу в археологическом памятнике Уака Санта-Роза-де-Пукала ученые обнаружили 29 человеческих тел, похороненных примерно тысячу лет назад.

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