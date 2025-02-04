Археолог нашел огромный потерянный город, существовавший 600 лет назад (фото)

На юге Мексики археолог обнаружил разветвленный потерянный город 15-го века под названием Гвенгола на месте, долгое время считавшемся просто гарнизоном для солдат.

Об этом пишет Newsweek.

Город Гвенгола построил коренной народ сапотеков. Он расположен на юге штата Оахака, примерно в 27 км от побережья Тихого океана.

Педро Гильермо Рамон Селис из Университета Макгилла в Монреале обнаружил настоящие масштабы покрытой лесом Гвенголы с помощью техники лазерного сканирования, пролетая над этим местом на самолете. Исследование установило, что укрепленный город занимал поражающие 360 га и насчитывал более 1100 зданий, среди которых храмы, площадки для игры в мяч, а также разнообразные жилые кварталы как для простолюдинов, так и для элиты. Кроме того, город был окружен стенами протяженностью 4 км.

"Поскольку городу всего от 500 до 600 лет, он хорошо сохранился. Вы можете прогуляться там по джунглям и заметить, что дома до сих пор стоят — вы можете увидеть двери, коридоры, заборы, которые отделяют их от других домов", — рассказал археолог.

По словам Рамона Селиса, имеющиеся доказательства указывают на то, что укрепленный город был оставлен незадолго до прибытия испанцев в Мексику. Его жители переселились в соседний Теуантепек — небольшой город, в котором до сих пор живут их потомки.

По словам исследователя, до конца 15-го века сапотеки не только почти полностью контролировали тихоокеанское побережье Оахаки, но и успешно сопротивлялись агрессивной экспансии ацтекской империи в поздний постклассический период.

"Это было особенно заметно после длительной семимесячной осады Гвенголы под руководством императора ацтеков Ауизотля. После того как обезопасили этот регион южной Месоамерики, сапотекам больше не нужно было заселять этот город. Хотя жизнь в горной местности имела свои преимущества, доступ к проточной воде и большей плодородной земле, скорее всего, были более важны для большого населения, и город Теуантепек имел это преимущество перед Гвенголой", – рассказал археолог.

Он добавил, что Гвенгола "похожа на застывший во времени город до того, как произошли любые глубокие культурные преобразования, вызванные приходом испанцев".

Город Гвенгола на карте

Рамон Селис признался, что его увлечение городом-крепостью возникло еще в юности.

"Семья моей матери происходит из региона Теуантепек, который расположен примерно в 20 км от места, и я помню, как они говорили об этом, когда я был ребенком. Это была одна из причин, почему я решил пойти в археологию", – поделился исследователь.

Метод, которым он пользовался для сканирования города, называется Light Detection and Ranging, или сокращен LiDAR. Эта технология работает по принципу лазерного зондирования, подобно световому аналогу сонара, излучая лазерные импульсы для создания высокоточных топографических карт местности.

"Хотя до места можно было добраться по пешеходной тропе, оно было покрыто кронами деревьев. До недавнего времени никто не мог открыть для себя полную площадь участка, не потратив годы на землю, ходя и ища. Мы смогли сделать это в течение двух часов с помощью оборудования дистанционного зондирования и сканирования с самолета", – рассказал Рамон Селис.

Анализируя результаты своих сканирований, ученый нанес на карту сохранившиеся постройки города и, опираясь на найденные в разных местах артефакты, определил их предназначение. Это позволило проследить раздел власти в Гвенголе, поскольку такие объекты, как храмы и ритуальные площадки для игры в мяч, были доступны исключительно представителям элиты.

Исследование только на начальной стадии и археолог надеется, что дальнейшие раскопки Гвенголы помогут лучше понять социальную и политическую организацию сапотеков, а также их отношения с испанцами.

"Пока я планирую свой четвертый полевой сезон, во время которого мы с моей командой охватим все примерно 1170 структур сканированием LiDAR, которое займет у нас несколько лет", – рассказал Рамон Селис.

Он акцентировал, что эта работа будет предусматривать дополнительные дистанционные зондирования, а не физические раскопки места.

"Это позволит мне понять, насколько крепки были связи сапотеков со своей родиной и до какой степени они развивали собственную идентичность", — добавил исследователь.

Напомним, ранее в Мексике археологи случайно обнаружили огромный город мая с пирамидами спустя многие столетия после его исчезновения под покровом джунглей.