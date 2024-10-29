Археолог случайно нашел в джунглях потерянный город с пирамидами

Археологи назвали город Валериана в честь соседней лагуны. Город мог быть домом для 30-50 тыс. человек на пике своего развития.

В Мексике археологи случайно нашли огромный город майя спустя много веков после его исчезновения под покровом джунглей. Так, в юго-восточном штате Кампече были обнаружены пирамиды, спортивные площадки, соединяющие районы дороги и амфитеатры.

Об этом сообщает BBC.

Археологи обнаружили скрытый комплекс, названный Валериана, благодаря технологии Lidar. Она с помощью лазера "видит" структуры, погребенные под растительностью.

Исследователи считают, что это поселение по плотности застройки уступает только Калакмулю, который считается самым большим городом цивилизации майя в древней Латинской Америке.

В целом ученые обнаружили три памятки на территории размером с город Эдинбург. Это случилось случайно, когда один археолог просматривал данные в Интернете.

"Я был на 16-й странице результатов поиска в Google и нашел лазерное исследование, проведенное мексиканской организацией мониторинга окружающей среды", — рассказал аспирант университета Тулейн в США Люк Олд-Томас.

Это было исследование с использованием технологии Lidar – метода дистанционного зондирования, который запускает с самолета тысячи лазерных импульсов и наносит на карту объекты под ним.

Но когда аспирант обработал данные с помощью археологических методов, то заметил то, что пропустили другие – огромный древний город, который мог быть домом для 30-50 тыс. человек на пике своего развития с 750 до 850 года нашей эры. Это больше, чем проживает сегодня в этом регионе.

Археологи назвали город Валериана в честь соседней лагуны. Соавтор исследования профессор Марчелло Кануто отметил, что эта находка поможет изменить представление жителей западных стран о том, что тропики были местом "гибели цивилизаций". На самом же деле эта часть мира была домом для богатых и развитых культур.

Пока доподлинно неизвестно, почему город пришел в упадок. Ученые считают, что основным фактором стало изменение климата.

Валериана имеет "признаки столицы" и по плотности застройки уступала только Калакмулю, расположенному примерно в 100 км.

По словам исследователей, Валериана была "скрыта на виду", ведь расположена всего в 15 мин. ходьбы от главной дороги вблизи города Шпухиль, где сейчас живут в основном люди майя.

Ученые говорят, что фото этого города пока нет, поскольку "никто там никогда не был". Но местные жители могли подозревать, что под насыпями земли были развалины.

Город площадью примерно 16,6 кв. км имел два главных центра с большими зданиями на расстоянии около 2 км друг от друга, соединенных плотными домами и дамбами.

Там есть две площади с храмовыми пирамидами, где люди майя могли поклоняться богам, прятали сокровища, такие как нефритовые маски, и хоронили умерших. Там также была площадка, где жители играли в старинную игру с мячом. Ученые также обнаружили признаки наличия резервуара.

Затерянный город майя на карте/Фото: BBC

В общей сложности Олд-Томас и профессор Кануто изучили три разных территории в джунглях и нашли 6 764 здания разного размера.

Профессор Элизабет Грэм из Университетского колледжа Лондона говорит, что исследование подтверждает утверждение о том, что майя жили в развитых городах, а не в изолированных селах.

"Суть в том, что ландшафт точно заселен – то есть заселен в прошлом – а не, как кажется невооруженным глазом, безлюдный или дикий", – отметила профессор.

Исследования указывают на то, что когда цивилизации майя пришли в упадок с 800 года нашей эры, то это произошло частично из-за того, что они были очень густонаселенными и не могли пережить климатические проблемы. Кроме того, искоренению городов-государств майя способствовали война и завоевание региона испанскими захватчиками в 16 в.

По словам Олд-Томаса, его работа свидетельствует о том, что в регионе много мест, о которых археологи не имеют никакого представления. Обнаружено уже так много мест, что исследователи не могут справиться с тем, чтобы раскопать все из них.

К слову, в Мексике под древней церковью нашли туннели, которые, по верованиям сапотеков, были "входом в подземный мир", и связаны с богом смерти Питао Безелем.

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