Археолог утверждает, что наконец-то нашел мумию царицы Нефертити

Ученый уверен в своем открытии.
Знаменитый египтолог Захи Хавасс заявил, что мумия, которую он изучает, скорее всего, является телом царицы Нефертити.
Об этом пишет Newsweek.
Хавасс, десятилетиями занимающийся изучением истории Египта и раскопками древних гробниц, а ранее являвшийся государственным министром Египта по делам древностей, сейчас готовит выставку под названием "Дочки Нила", посвященную женщинам-фараонам.
"Я просто уверен, что через месяц или два открою мумию Нефертити", — сказал Хавасс.
"У нас уже есть ДНК мумий XVIII династии, от Эхнатона до Аменхотепа II или III, а также две безымянные мумии, отмеченные KV21a и b. В октябре мы сможем объявить об обнаружении мумии Анхесенамун — жены Тутанхамона и ее матери Нефертити. Также в гробнице KV35 находится мумия 10-летнего мальчика. Если этот ребенок является братом Тутанхамона и сыном Эхнатона, проблема, поставленная Нефертити, будет решена", — подчеркнул Хавасс.
Нефертити жила примерно между 1370 и 1330 до н.э. Она была главной супругой фараона Эхнатона.
Ранее стало известно, что разгадали тайну проклятия Тутанхамона.
Напомним, что осенью 2017 года ученые совершили сенсационную находку в пирамиде Хеопса. Благодаря сканированию специальными телескопами была обнаружена полость. Авторы исследования предполагают, что комната может оказаться усыпальницей фараона и его жены.
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