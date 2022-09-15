Археолог утверждает, что наконец-то нашел мумию царицы Нефертити

Знаменитый египтолог Захи Хавасс заявил, что мумия, которую он изучает, скорее всего, является телом царицы Нефертити.

Об этом пишет Newsweek.

Хавасс, десятилетиями занимающийся изучением истории Египта и раскопками древних гробниц, а ранее являвшийся государственным министром Египта по делам древностей, сейчас готовит выставку под названием "Дочки Нила", посвященную женщинам-фараонам.

"Я просто уверен, что через месяц или два открою мумию Нефертити", — сказал Хавасс.

"У нас уже есть ДНК мумий XVIII династии, от Эхнатона до Аменхотепа II или III, а также две безымянные мумии, отмеченные KV21a и b. В октябре мы сможем объявить об обнаружении мумии Анхесенамун — жены Тутанхамона и ее матери Нефертити. Также в гробнице KV35 находится мумия 10-летнего мальчика. Если этот ребенок является братом Тутанхамона и сыном Эхнатона, проблема, поставленная Нефертити, будет решена", — подчеркнул Хавасс.

Нефертити жила примерно между 1370 и 1330 до н.э. Она была главной супругой фараона Эхнатона.

Ранее стало известно, что разгадали тайну проклятия Тутанхамона.

Напомним, что осенью 2017 года ученые совершили сенсационную находку в пирамиде Хеопса. Благодаря сканированию специальными телескопами была обнаружена полость. Авторы исследования предполагают, что комната может оказаться усыпальницей фараона и его жены.

Новости мира: в Египте обнаружили фараонский город, которому почти 3,5 тысячи лет

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