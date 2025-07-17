Археологи бьют тревогу: возле храма возрастом более 7 тысяч лет ведут строительство

Руины храма / © arkeonews.net

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Специалисты по охране наследия и археологи обеспокоены строительством возле храмового комплекса Санта-Верна на острове Гоцо. Сооружение является одной из древнейших археологических памятников страны Мальты — его возраст оценивается в более 7 тысяч лет.

Об этом сообщило издание Arkeonews.

Храм расположен в селе Шагра. Первые археологические раскопки там начались еще в 1908 году. В 1911-м обнаружили остатки храма трилистниковой формы и два человеческих скелета, что указывает на вероятное ритуальное назначение этой местности. Дальнейшие исследования, в частности в 1961, 1987 и 2015 годах, принесли новые находки: керамика, фигурки улиток, брусчатка из известняка и останки животных. Некоторые артефакты датируются периодом 5000-4100 лет до нашей эры.

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Несмотря на исключительную научную ценность, в непосредственной близости к храму продолжается строительство. Экологическая организация Flimkien Għall-Ambjent Aħjar (FAA) обвинила Управление по охране культурного наследия Мальты (SCH) в пренебрежении историческим значением территории. В SCH заявляют, что участки под застройку не имеют археологических остатков. Однако местные жители наткнулись на человеческие останки, что ставит под сомнение официальные выводы.

FAA требует немедленного прекращения работ и введения моратория на любую деятельность в этой зоне. В заявлении говорится об угрозе разрушения ценных слоев земли из-за использования тяжелой техники, отсутствия научного надзора и неуважения к захоронениям. Это, по словам активистов, составляет акт культурного вандализма.

Хотя Санта-Верна менее известна, чем другие мегалитические храмы Мальты — Джгантия или Хагар Ким, ученые считают, что она заслуживает включения в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они также настаивают на пересмотре подходов к застройке вблизи объектов археологического значения.

Напомним, во время раскопок в Трое археологи обнаружили камни для пращ, стрелы и сгоревшие здания. Новые находки могут подтвердить реальность войны, описанной Гомером.

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