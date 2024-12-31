Археологи нашли 115 000-летние человеческие следы там, где их не должно было быть – фото

Уникально сохранившаяся доисторическая грязевая яма может содержать древнейшие отпечатки человеческих ног на Аравийском полуострове, говорят ученые. Семь следов, отысканных посреди множества сотен отпечатков доисторических животных, по оценкам, имеют возраст 115 000 лет.

Об этом сообщает Popular Mechanics.

Многие находки окаменелостей и артефактов появились благодаря таким местам, как особое озерное дно на севере Саудовской Аравии. Археологи обнаружили это место глубоко в пустыне Нефуд в 2017 году, после того, как время и погода стерли верхний слой осадка. Нетрудно представить, что более 100 000 лет назад илистое озерное дно было оживленным местом на Аравийском полуострове.

Когда население двигается дальше, эти отпечатки остаются, пока их не засыпает. Во время гораздо более древнего сланцевого извержения Берджесс некоторые из древнейших найденных организмов сохранились невредимыми, потому что они, вероятно, попали в оползень и погибли мгновенно. Целый бронированный нодозавр был найден в беспрецедентно хорошей форме, потому что он был погружен в ил и холод океанского дна. Если бы за невероятную археологическую находку назначалось вознаграждение, значительная ее часть пошла бы на ил.

В своей работе ученые исследуют, почему именно этот древний ил был таким особенным: "Экспериментальное исследование следов современного человека на илистых равнинах показало, что мелкие детали теряются в течение 2 дней, а отпечатки становятся неузнаваемыми в течение четырех, и подобные наблюдения были сделаны для других следов млекопитающих, не являющиеся гоминидами".

Следы, найденные в Саудовской Аравии / Фото: Stewart et al./Science Advances

Это означает, что их особенная, крошечная партия сохранившихся отпечатков была сделана в уникальных условиях, что также формирует своеобразный "отпечаток пальца", позволяющий привязать их все к одному временному промежутку. Оттуда ученые стали учить, кто оставил эти следы. Homo sapiens не был единственным человекоподобным приматом, который ходил прямо, но доказательства, по словам ученых, указывают на то, что именно мы были передвигавшимися по дну высыхающего озера.

"Семь следов гоминин были уверенно идентифицированы, и, учитывая окаменелости и археологические доказательства распространения H. sapiens в Леванте и Аравии в течение эпохи от 130 000 до 80 000 лет назад и отсутствие Homo neanderthalensis из Леванта в то время, мы утверждаем H.sapiens был ответственным за следы в Алатаре. Кроме того, размер следов из Алатара больше соответствует следам ранних H. sapiens, чем H. neanderthalensis", — говорится в сообщении.

Озеро, которое сегодня образует Алатар, вероятно, являлось частью доисторической магистрали, привлекавшей всех крупных животных в этой местности, образуя коридор, усеянный пресноводными зонами отдыха, по которым живые существа могли путешествовать, мигрируя в зависимости от погоды или меняющегося климата. В этом случае ученые обнаружили очень мало других факторов, сопровождавших доисторические путешествия человека, таких как следы от ножей или инструментов на костях животных, указывающих на охоту.

"Отсутствие археологических доказательств свидетельствует о том, что озеро Алатар лишь ненадолго посещали люди", — заключают ученые. "Эти находки указывают на то, что временное использование человеком берегов озера во время засушливого периода последнего межледникового периода, вероятно, было связано прежде всего с потребностью в воде".

Эти Homo sapiens могли быть последними на пути к умеренному климату, когда приближался ледниковый период. Это также объясняет, почему их следы не были отслежены другой группой, по крайней мере, до того, как накопился целый свежий слой осадочных пород.

Напомним, археологи нашли уникальное захоронение моче в Перу. Генетический анализ показал, что отец принес в жертву собственного сына, а также задушили племянницу высокопоставленной жрицы.

Читайте также: