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Археологи нашли 20-метровый корабль викингов в кургане, который считался пустым

Археологи нашли 20-метровый корабль викингов в кургане, который считался пустым

Ученые раскопали корабль викингов / Фото: pixabay.com

Исследователи намерены провести проверочные раскопки на месте.

Команда археологов в Норвегии обнаружила 20-метровый корабль викингов, спрятанный под курганом, ранее считавшимся пустым.

Об этом пишет Arkeonews.

Руководитель проекта Хокон Рейерсен сообщил, что результаты георадара четко показывают форму 20-метрового корабля, расположенного в центре кургана.

Эта находка увеличивает общее количество викинговых кораблей в Кармее, историческом центре силы на юго-западном побережье Норвегии, существующем уже более 3 000 лет, до трех. Исследователи намерены провести проверочные раскопки для дальнейшего изучения условий и, возможно, получения более точной датировки корабля.

Ранее стало известно, что около 300 серебряных монет, которым, как считают, более 1000 лет, были найдены вблизи крепости викингов на северо-западе Дании. Сокровище обнаружила девушка с металлоискателем.

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