Археологи нашли бутылку со 150-летним алкоголем: что выяснила дегустация

Найденная археологами бутылка с алкоголем / © скриншот с видео

В штате Юта археологи во время раскопок на землях Лесной службы США, которые сегодня используются горнолыжным курортом Альта, обнаружили 150-летнюю бутылку с алкоголем. Специалисты смогли взять пробу содержимого и провести дегустацию.

Об этом сообщает издание UPI со ссылкой на государственного археолога Юты Йена Райта.

По его словам закупоренную бутылку было найдено среди тысяч артефактов, датируемых периодом между 1870 и 1890 годами.

Исследователь отметил, что такая находка этого периода очень редкая. Закупоренные бутылки порой удается найти только в районах вдоль реки Миссисипи, где затонули суда.

Для анализа содержимого археологи привлекли старейшую винокурню в штате High West. С помощью устройства Coravin, которое позволяет извлекать жидкость без повреждения бутылки, специалисты взяли образец напитка.

Первым дегустацию провел директор по дистилляции High West Айзек Винтер. По его словам, несмотря на опасения, запах оказался неожиданно чистым.

Он описал вкус напитка как фруктовый, с кожаными нотами и выраженным ощущением возраста.

Эксперты пришли к выводу, что содержимое бутылки, скорее всего, является слабоалкогольным пивом, а не крепким спиртным напитком.

В High West сообщили, что попытаются воссоздать этот напиток.

