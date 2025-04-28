Археологи нашли давнее захоронение женщины с клювом тукана и перьями (фото)

Древнее захоронение женщины в Перу

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В Перу археологи нашли древнее захоронение женщины из элиты, украшенное уникальными ритуальными предметами, среди которых были изделия из клюва тукана и яркие перья ара.

Об этом сообщает Live Science.

Эта женщина жила между 3000 и 1800 годами до нашей эры. Археологи нашли ее хорошо сохранившиеся останки среди руин древнего поселения Асперо на западном побережье Перу, всего в 700 м от Тихого океана. Об этом заявили в Министерстве культуры Перу.

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Особое внимание обращает то, что тело было тщательно завернуто в различные материалы: хлопчатобумажные ткани, пучки растительных волокон, рогожи и сетки. Благодаря такой консервации прекрасно сохранились кожа, волосы и ногти, что является большой редкостью для региона, где обычно остаются только кости.

По оценкам женщине было от 20 до 35 лет. Вместе с ней в погребении нашли вышитую перьями ара панель, клюв тукана, инкрустированный цветными бусинами, раковину амазонской улитки, около 30 бататов и рыболовную сетку.

Инкрустированный клюв тукана

Хотя имя женщины неизвестно, все указывает на ее высокое социальное положение. Она жила во времена расцвета цивилизации Караль — одной из самых древних культур Америки, которая славилась строительством крупных городов с пирамидами и храмами, и дала начало урбанизации региона.

Во время жизни этой женщины в Асперо существовало по меньшей мере 22 архитектурных комплекса, а жители активно занимались рыболовством и торговлей. Археологи отмечают, что в обществе Караль женщины могли занимать высокие должности — в 2016 году там нашли другое женское захоронение с драгоценными украшениями в виде птиц и обезьян.

Древнее захоронение женщины в Перу на схеме

Из-за отсутствия письменности в цивилизации Караль археологи вынуждены полагаться только на артефакты, чтобы реконструировать жизнь древних людей. Исторические названия Караль и Асперо того времени также не известны.

Сейчас идет детальный анализ найденного захоронения — ученые исследуют состояние здоровья женщины, ее рацион и обстоятельства смерти. Раскопки в Асперо ведутся уже более 20 лет, и ученые надеются на новые открытия.

К слову, археологи обнаружили 4000-летнюю древнеегипетскую гробницу с жертвенным столом внутри.