Археологи нашли деревянные конструкции, которым около 476 тысяч лет

В Замбии археологи обнаружили деревянные конструкции, которым около 476 тыс. лет, в новых находках из ранних поселений людей в Каламбо Фолс. Они не выглядят как случайно сложенные палки, а напоминают тщательно изготовленные и соединенные элементы, вероятно, для создания платформы или основания укрытия.

Об этом пишет издание Earth.com.

Вскоре после этого открытия профессор Ларри Бархэм из Ливерпульского университета и его команда обнаружили клин, палку-копалку, бревно, обработанное инструментами, и ветку с намеренно сделанной зарубкой. Эти артефакты сохранились благодаря болотистым условиям водопада Каламбо. Создатели этих предметов, вероятно, принадлежали к Homo heidelbergensis или подобному виду, обитая задолго до появления Homo sapiens.

Большинство знаний о ранних людях происходят из каменных артефактов, поскольку камень сохраняется спустя столетие, в то время как дерево обычно гниет. До сих пор показания раннего использования человеком дерева или инструментов для обработки древесины ограничивались огнем, палками для копания или копьями. Находки водопада Каламбо придают новое измерение пониманию этого процесса.

Это открытие показывает, что некоторые ранние гоминид уже понимали, как обрабатывать и соединять деревья. Это изменяет наше представление об их способностях и креативности.

"Это открытие изменило мое представление о наших предках. Забудьте ярлык "каменный век", посмотрите на то, что делали эти люди: они создали что-то новое и большое из дерева", — с энтузиазмом заявил профессор Бархэм.

Они использовали свой интеллект, воображение и навыки, чтобы создать то, что они никогда не видели и чего раньше не существовало.

Датирование древнего дерева

Дерево в возрасте почти полмиллиона лет встречается редко. Для доказательства его возраста команде понадобились способы, выходящие за пределы обычных. Профессор Джефф Даллер из университета Аберистуита пояснил, что для этого использовали люминесцентную датировку, позволяющую датировать события с более отдаленных времен.

"Раскопки на месте водопада Каламбо производились еще в 1960-х годах, когда были найдены похожие куски дерева, но их не удалось датировать, поэтому значение этого места оставалось неясным".

Эти новые методы датировки позволяют выяснить, что деревянные конструкции принадлежат очень древним временам.

Почему это важно

Ранее было принято считать, что развитие человечества шло линейно – от простого к сложному. Было мнение, что ранние гоминиды не были столь изобретательными. Открытие водопада Каламбо бросает вызов этой идее. Оказывается, что древние люди не просто брали все, что находили вокруг, а обрабатывали дерево с целью создания чего-нибудь структурированного. Это требует планирования и способности думать вперед.

Новое видение "каменного века"

Древесина не так долговечна, как камень, поэтому ее следы редко сохраняются до наших времен. Однако находки на водопаде Каламбо демонстрируют, что старые представления о "каменном веке" не полностью отражают реальность. Утренние люди, вероятно, использовали различные материалы для выживания, и, возможно, многие деревянные предметы исчезли из-за гниения. Теперь мы видим, что ранние гоминид использовали дерево для изготовления инструментов и других предметов, что подтверждает их возможности.

Как люди работали с деревом

Дерево не так крепко, как камень, но имеет свои преимущества: его легче обрабатывать и на нем можно создавать разные формы. Древние люди умели выбирать правильные части дерева, резать и возделывать их, чтобы создавать полезные вещи. Это свидетельствует о том, что использование древесины было частью их культуры, и этот подход мог влиять на их охота, сбор пищи и строительство.

Это исследование указывает, что человеческие технологии и культура не просто развивались линейно. Люди находили способы решать проблемы гораздо раньше, чем считалось возможным. Находка на водопаде Каламбо подталкивает нас пересмотреть наше понимание возможностей ранних гоминид и их влияния на окружающий мир.

Недавно археологи раскопали старейшую в мире бутылку вина, содержащую кремированные кости человека. Стеклянная урна, которой 2000 лет, была найдена пять лет назад в историческом городе Кармона в Андалусии.

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