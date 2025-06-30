Археологи нашли древний город, которого не было на картах (фото)

В Египте обнаружили древний город / © Pixabay

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Археологи раскопали затерянный древний египетский город, который существовал более 2 500 лет назад. Город Имет располагался примерно в 10 км к югу от Таниса, в дельте Нила. В IV веке до н.э. он был оживленным центром религиозной и экономической деятельности.

Об этом пишет Daily Mail.

Во время раскопок ученые нашли остатки зернохранилищ, загонов для скота и церемониального здания, которое использовалось для поклонения богине Ваджет — божеству с головой кобры.

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Также были обнаружены многоэтажные «башенные дома», возведенные для размещения быстро растущего населения города.

«Такие башенные дома обычно встречаются в дельте Нила в период от позднего периода до римской эпохи, и являются редкими в других частях Египта. Их присутствие здесь свидетельствует о том, что Имет был процветающим, плотно застроенным городом с развитой городской инфраструктурой», — рассказал археолог доктор Ники Нильсен из Манчестерского университета, который возглавляет раскопки.

Вместе с Университетом города Садат исследователи впервые обнаружили руины с помощью технологии дистанционного зондирования. Анализируя высококачественные спутниковые снимки, доктор Нильсен и его команда смогли идентифицировать скопления древних сооружений из сырцового кирпича, которые и образовывали город.

Многообещающие находки

Археологи нашли кувшины, инструменты, фигурки и остатки архитектурных сооружений, которые открывают новое видение повседневной жизни жителей Имета.

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Среди находок — керамическая фигурка ушабти (погребальная статуэтка), что указывает на сложную религиозную и экономическую жизнь древних жителей. Также обнаружили редкие бронзовые систры (музыкальные инструменты), которые использовались в храмах во время обрядов в честь богини Ваджет.

Один из систров, украшенный изображением лица бога Хатхора, был найден прямо на улице — вероятно, он упал с верхнего этажа во время обвала дома после его оставления.

«Это невероятная находка, которая прямо связывает нас с духовной жизнью жителей Имета», — комментирует доктор Нильсен.

«Такие инструменты использовались в религиозных церемониях вместе с другими — трещотками, флейтами, барабанами».

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Величие города в период расцвета

Ученые считают, что Имет был заселен по меньшей мере с 1550 года до н.э., в период 18-й династии Египта. На пике развития, примерно в IV веке до н.э., город стал столицей своего административного округа — нома.

Это был поздний период египетского государства, когда династия Птолемеев достигла своего могущества, прежде чем Александр Македонский завоевал регион в 332 году до нашей эры.

Ученые раскопали плотную архитектурную застройку, включая большую мощеную площадь для обработки зерна и загоны для животных — что указывает на развитую местную экономику.

Также были найдены башенные дома с чрезвычайно толстыми фундаментами — вероятно, они были построены для размещения плотно населенного города.

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Религиозные обряды и наследие

Раскопки также открыли остатки большого здания с известняковым полом и массивными колоннами — вероятно, это был религиозный центр, построенный в середине периода Птолемеев.

Это здание расположено вдоль церемониального пути, который соединял храм богини Ваджет с главными воротами, обнесенными стеной из сырцового кирпича.

«Этот маршрут использовался для религиозных процессий, когда статуи богини или других божеств выносили из храма, чтобы люди могли их увидеть», — объясняет доктор Нильсен.

Но уже в конце IV века до н.э. этот путь, вероятно, больше не использовался. Это может свидетельствовать о значительных изменениях в религиозной жизни региона.

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Также были найдены стелы с изображениями бога Гапократа и защитными символами, датируемые тем же периодом.

Новое понимание повседневной жизни

По мнению доктора Нильсена, эти открытия имеют особую ценность, поскольку раскрывают повседневную жизнь древних египтян, о которой ранее было известно очень мало.

«Мы достаточно хорошо знаем о египетских представлениях о потусторонней жизни и погребальных обрядах, но традиционная египтология меньше сосредотачивалась на повседневной жизни. Поэтому эти исследования помогают выровнять этот дисбаланс».

Напомним, ранее мы писали о том, что историк назвал самый старый город Украины, который существует от 6 века до нашей эры.

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